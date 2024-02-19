

شاركت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع الحصري والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت، بمعرض الكويت للاستدامة الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في مجمع مروج في الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2024.



وتعكس هذه المشاركة التزام شركة الملا أوتوموبيلز بدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز نشر التوعية بالاستدامة لدى المجتمع، وفي هذا الإطار قدمت شركة الملا أوتوموبيلز أحدث المركبات من مجموعة مرسيدس بنز الكهربائية، وشملت مجموعة العرض EQA، EQS SUV، وEQE سيدان.



وكان المعرض حافلا بالأنشطة والموسيقى وأنشطة توعوية وترفيهية متنوعة، حيث قام الزوار بجولة في مختلف الأجنحة وحصلوا على شرح حول ما تقوم به المنظمات المحلية والشركات المساهمة في المعرض في مجال إعادة التدوير والاستدامة والسيارات الكهربائية.

وقد لاقى المعرض استحسانا كبيرا من الضيوف وقدم منصة رائعة لعرض تشكيلة مرسيدس بنز من السيارات الكهربائية، مع فرصة لاختبار قيادة السيارات طوال عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالفعاليات.



وتفخر شركة الملا أوتوموبيلز بالإعلان عن شبكتها من شواحن السيارات الكهربائية، التي تضم 42 شاحنا تيارا مترددا و2 شواحن DC سريعة الشحن مع تيارا مستمرا بقوة 160 كيلوواط من Siemens Sicharge D، تم تثبيت هذه الشواحن بشكل استراتيجي في مواقع الملا أوتوموبيلز وفي مواقع متنوعة في جميع أنحاء الكويت مثل مراكز التسوق والفنادق، وتتميز هذه الشواحن بشاشة سهلة الاستخدام ودعم جانبي مزدوج.

حيث نعمل على تعزيز إمكانية الوصول والراحة، تهدف خطة التوسع المتوقعة لعام 2024 إلى تعزيز توفر المزيد من محطات الشحن.

علاوة على ذلك، يسرنا أن نكشف عن إضافة جديدة لخدماتنا - خيار الشحن المتنقل. من المتوقع أن يكون جاهزا لاستخدام العملاء في الربع الأول من عام 2024، ويبرز هذا الخيار الابتكاري التزامنا بتوفير حلول متكاملة لمستخدمي السيارات الكهربائية.



وفي رؤيتها لعام 2039، حددت مرسيدس بنز هدفا لجعل أسطول سياراتها الجديدة خاليا من الكربون الصافي على مدى الحياة الكاملة للمركبات بحلول عام 2039.

وبحلول نهاية هذا العقد، ستقدم العلامة التجارية سيارات كهربائية بالكامل في أماكن السوق التي تسمح بذلك. «المستقبل كهربائي وذكي، الحركة الكهربائية الذكية» هذا ما ترمز إليه العلامة التجارية الجديدة لمنتجات مرسيدس بنز، تصميم جذاب، متعة قيادة استثنائية، مستويات عالية من الاستخدام اليومي وأقصى درجات الأمان هي صفات إضافية.