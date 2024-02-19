مريم بندق



قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن عطلة عيد الفطر السعيد ستكون 6 أيام في حال اكتمال شهر رمضان المبارك 30 يوما.



وأوضحت قائلة: تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 رمضان الموافق 9 أبريل باعتباره يوم راحة آخر شهر رمضان، و3 أيام العيد تكون الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة على التوالي 10 و11 و12 أبريل، والأحد الموافق 14 أبريل يوم راحة بدلا من يوم الجمعة 12 أبريل، وهذه تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وبذلك تصبح العطلة 6 أيام.



أما إذا لم يكتمل الشهر الفضيل مدة 30 يوما فستكون عطلة العيد 3 أيام فقط، والتي توافق على التوالي الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 أبريل.