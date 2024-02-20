القاهرة - محمد سامي



قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بزيارة ودية إلى مقر نادي الزمالك استجابة للدعوة التي وجهتها إدارة «الأبيض» بعد نجاحها في انتخابات القلعة البيضاء أواخر العام الماضي، وذلك في بادرة لنبذ التعصب بين قطبي الرياضة المصرية.



وتأجلت الزيارة نظرا لظروف مرض نائب رئيس الأهلي الراحل العامري فاروق قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الزيارة مساء أول من أمس.



وحضر من مجلس إدارة الأهلي كل من رئيس النادي محمود الخطيب وأمين الصندوق خالد مرتجي وأعضاء مجلس الإدارة محمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين، وقد استقبل نائب رئيس الزمالك هشام نصر مجلس إدارة الأهلي من البوابة قبل أن يستقبلهم رئيس النادي حسين لبيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة بمبنى تركي آل شيخ في النادي.



وفي بادرة طيبة، ترك مجلس إدارة الزمالك مقعدا خاويا مع وضع إكليل من الزهور عليه في إشارة للراحل نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي العامري فاروق.



وألقى كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك كلمة لحث الجماهير على نبذ التعصب قبل أن تنتهي الزيارة، كما تبادلا شعاري الناديين مع نهاية الزيارة.



وقد صرح رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بأن «التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك منافسة شريفة في الملعب من أجل الفوز، لكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولا عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب».



فيما رحب رئيس نادي الزمالك حسين لبيب بأعضاء مجلس إدارة الأهلي، وأعرب عن تطلعه لرد تلك الزيارة في أقرب فرصة.



وأضاف: «نريد فتح صفحة جديدة مع كل الأندية ونطلب من الإعلام تعزيز ثقافة الاحترام والمنافسة الشريفة».