قال المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني الكويتي اللواء الركن د.فالح شجاع إن العلاقات الكويتية - الأردنية أضحت نموذجا مكتملا في مختلف مجالات التعاون، لاسيما في المجال العسكري، واصفا العلاقات على كل المستويات بـ«المتينة» و«العميقة».



وذكر اللواء شجاع في تصريح لـ (كونا) عقب التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري الكويتي - الأردني السابع مع الجيش الأردني في العاصمة عمان أن مجالات التنسيق تتسع مع نمو التعاون وتكبر مع استمرار المتابعة، وهذا ما تؤكد عليه القيادة السياسية في البلدين.



وأضاف ان التعاون العسكري مع الأردن خلق قاعدة متميزة في الحرس الوطني، مستفيدين من الخبرات العريقة في الجيش الأردني، ما انعكس على تطوير الخطة التدريبية التي شهدت تغييرا جذريا في التدريب ومهام العمليات.



وأوضح اللواء شجاع أن الحرس الوطني بدأ التعاون مع الجيش الأردني في العام 2017 عقب انطلاق أول اجتماعات التعاون العسكري والتي تشمل الدورات التدريبية وتنسيق التمارين العسكرية المشتركة والتي حققت أهدافها من الإنجازات والتطور المنشود.



ولفت إلى أن الاجتماع الثامن للجنة التعاون العسكري يعقد في مقر الحرس الوطني الكويتي مطلع العام المقبل، معربا عن الأمل بأن تتكلل الاجتماعات المشتركة بين البلدين بالنجاح والتوفيق.



ويرافق اللواء فالح شجاع كل من مدير العمليات العميد الركن راشد سالم ومساعد آمر معهد تدريب قوات الحرس الوطني العميد الركن عادل حمود.