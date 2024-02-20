القاهرة - ناهد إمام



صرح م.علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه سيتم استكمال إجراءات تقنين الأراضي بعدد من المناطق المضافة للمدينة، موضحا أنه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية بإجمالي 100 طلب جديد.



وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الدفعة الجديدة التي تم اعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي في إطار آلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بتلك المناطق ليصبح إجمالي عدد الدفعات 22 دفعة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعدد من أحوزة المدن الجديدة لتحويلها إلى مناطق حضارية.



وطالب رئيس الجهاز أصحاب الطلبات بالحضور للإدارة العقارية وفقا للكشوف المعلنة، مع الأخذ في الاعتبار بأنه سيتم الإعلان تباعا عن الطلبات التي يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسة.



وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أنه تمت أعمال المراجعة الخارجية على تطبيق شهادات نظم إدارة الجودة الآيزو لمركز حسابات المياه التابع للجهاز، لشهادات الآيزو 9001 إصدار 2015 في نظم إدارة الجودة، والآيزو 45001 إصدار 2018 في نظم السلامة والصحة المهنية، والآيزو 14001 إصدار 2015 في نظم الإدارة البيئية، حيث انتهت أعمال المراجعة بمد سريان شهادات الآيزو للسنة الثانية.



جدير بالذكر أنه تمت أعمال المراجعة الخارجية تحت إشراف أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية - المشرف على الإدارة العامة للإشراف علي الجودة، وبحضور م.علي سعد، رئيس الجهاز، وأيمن الحفناوي، مدير مركز حسابات المياه.