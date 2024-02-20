

حصلت الكويت، متمثلة بوزارة التربية، على مقعد ضمن عضوية مجموعة الدول العربية لمدة اربع سنوات بالمكتب الدائم لمؤتمر «إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون» والذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت «التربية»، في بيان صحافي، ان المؤتمر الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في مركز «أدنيك» في أبوظبي جمع وزراء التربية والتعليم والثقافة من عدة دول بهدف اعتماد إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون.‎



وأشارت إلى ان مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون يعتبر منصة فريدة للدول الأعضاء في اليونسكو وصناع السياسات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية الحكومية وشبكات اليونسكو والشركاء في مجال الثقافة والتعليم من أجل تعزيز التحالف العالمي لتعليم الثقافة والفنون.