أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم أهمية زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد المرتقبة إلى قطر ودورها في دعم علاقات التعاون المشترك بين البلدين على المستويات كافة. وقال الشيخ خليفة في تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن العلاقات القطرية - الكويتية تاريخية ومتجذرة على جميع المستويات لافتا إلى وجود اهتمام كبير من جانب قيادتي البلدين بتطويرها نحو آفاق أرحب.



وأضاف أن زيارة صاحب السمو الأمير إلى قطر ستعزز هذه العلاقات وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال.



وذكر أن العلاقات التجارية بين قطر والكويت شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بعدما حقق التبادل التجاري في السنوات الثلاث الأخيرة نموا بنسبة 88% إذ بلغ 7.79 مليارات ريال في العام 2023 مقابل 4.12 مليارات ريال في العام 2020.



وقال الشيخ خليفة إن الخط الملاحي بين ميناء حمد القطري وميناء الشويخ الكويتي يسهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري ويوفر خدمة مثالية في نقل البضائع خاصة المواد الغذائية وغيرها من وإلى دولة قطر بشكل منتظم.