القاهرة ـ خديجة حمودة



منح مشروع المتحف المصري الكبير على الشهادة الدولية EDGE Advance إيدج المتطورة للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.



وأعرب اللواء م. عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عن سعادته بمنح المتحف هذه الشهادة التي تعد احدى أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء، والتي هي جزء من مشروع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المباني الخضراء والذي تم إعداده بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتعزيز منظومة المباني الخضراء في مصر، مشيرا إلى أن المتحف خضع لعملية تقييم شاملة للمعايير المحددة في مجالات ترشيد الطاقة والمياه ونسبة الانبعاثات الكربونية من المواد المستخدمة في البناء.



وأضاف أن عملية التقييم تضمنت المراجعة الميدانية لكل بنود الشهادة، حيث استعرض المتحف الطرق العديدة التي يستخدمها لترشيد الطاقة والتي تتواكب مع توجه الدولة المصرية و«رؤية مصر 2030» في استخدام الطاقة النظيفة، وتركيب الخلايا الشمسية بالإضافة لأنظمة الإضاءة والتهوية الطبيعية التي تتيح للزائرين معدل درجات حرارة أقل من الخارج في فصل الصيف ودرجات حرارة معتدلة في الشتاء.



وأوضح أن منح هذه الشهادة يتطلب تحقيق 20% من الحد الأدنى من المعايير الخضراء، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير حقق نسب أداء قياسية حيث حصل على نسبة ترشيد 62% في مجال الطاقة ونسبة ترشيد 34% في مجال استهلاك المياه كما حصل على نسبة ترشيد 59% لنسبة الانبعاثات الكربونية لمواد البناء.



وأضاف المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير أن النسب التي حققها المتحف تعد خير دليل على الجهود المبذولة في سبيل الوصول بالمتحف ليصبح متحفا عالميا صديقا للبيئة وفقا لمعايير البناء الأخضر الدولية.



جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير حصل على 8 شهادات آيزو في مجال الطاقة والصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة، كما حصل على جائزة أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر Green Building Award، وذلك خلال منتدي «البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغيير المناخ COP27 والذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية.



كما حصل على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.