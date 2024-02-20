

برعاية محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، كرم البنك خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية الذي ينفذ سنويا بتعاون استراتيجي مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، والذي يقام هذا العام تحت عنوان «استشعار المستقبل: قيادة المؤسسات المالية في عصر الابتكار والتحول»، لتطوير القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي والمالي، وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية.



وقد أقيم حفل التكريم أمس الاثنين 19 فبراير الجاري، بحضور ممثلي البنوك الكويتية والشركات المشاركة من داخل الكويت وخارجها وبنك الكويت المركزي والمعهد والمكرمين.



وهنأ البنك المكرمين على اجتياز هذا البرنامج المهم ودعاهم الى مواصلة التعليم والتأهيل لمواكبة ما يجري في العالم والصناعة المصرفية والمالية التي أصبحت تتطور لحظيا، وتحكمها متغيرات متنوعة، أهمها سلوك العملاء واتجاهاتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية ومعهد الدراسات المصرفية ستواصل التعاون لدعم التعليم والتدريب والتأهيل النوعي لرفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات والكوادر المتميزة، وذلك للمساهمة في تعزيز نموه وتطوره سواء عبر برامج المعهد المختلفة أو عبر مبادرة كفاءة.



كما تمت الإشارة إلى علاقة معهد الدراسات المصرفية الاستراتيجية الممتدة مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال على مدى خمسة عشر عاما، تم التعاون خلالها على تطوير برامج متنوعة ومتميزة من حيث المواضيع والقضايا التي تطرقت لها والتجارب التي استعرضتها والتي ساهمت في تطوير وتأهيل العشرات من القيادات التنفيذية والوسطى في الكويت والمنطقة مع الإشادة بالدعم الكبير لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لمسيرة المعهد في تطوير هذه البرامج والشراكات النوعية.