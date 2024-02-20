

كجانب من التزامها المجتمعي والمرتبط برعاية المواهب الرياضية الشابة ودعم الرياضيين المحليين، اختتمت Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الرائدة، رعايتها لبطولة كرة القدم للبراعم، التي أقيمت في نادي ضباط الجيش الكويتي بالتعاون مع وزارة الدفاع.



وجاءت مشاركة Ooredoo الكويت المجتمعية في هذه البطولة المخصصة لعشاق كرة القدم من الشباب، للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وذلك من خلال توفير مساحة للرياضيين الناشئين لعرض مهاراتهم وشغفهم برياضة كرة القدم. كما تمثل هذه الرعاية نقطة بداية لشراكة طويلة الأمد بين Ooredoo الكويت ووزارة الدفاع، والقائمة على تعزيز القيم المشتركة لكلتا المنظمتين، فمن خلال دعم بطولة كرة القدم للبراعم، تهدف Ooredoo إلى المساهمة في تنمية المواهب المحلية ورعاية وتشجيع الجيل القادم من الرياضيين. وبهذه المناسبة، أعرب مدير إدارة الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت ناصر العبدالله، عن حماس الشركة لهذه المبادرة، حيث قال: «تؤكد شراكتنا مع وزارة الدفاع التزامنا برعاية الشباب، كما جاءت مساهمتنا في تنظيم بطولة كرة القدم للناشئين، لتعكس مدى اهتمامنا بتبني المواهب الرياضية الشابة في الكويت، ونحن في Ooredoo ندرك دور الرياضة في بناء مجتمع رياضي وصحي، ونحن فخورون بدورنا الفاعل في إلهام وتطوير شغف الرياضيين الناشئين».



ومن واقع حرصها على تحقيق الرفاهية للمجتمع، تدرك Ooredoo الكويت الأهمية العميقة للرياضة في تعزيز الروح الرياضية لدى الشباب وإلهامهم بما يتناغم مع قيم الشركة الأساسية، والمتمثلة في المشاركة المجتمعية والدعم الثابت للمواهب المحلية. وختاما، تطمح Ooredoo الكويت دائما إلى إثراء الجوانب الحياتية المختلفة لدى المجتمع الكويتي، منها الرياضة وتمكين الرياضيين بصورة أكبر، وذلك من خلال تعزيز القطاع الرياضي بشكل استراتيجي وتنويع أنشطته المختلفة، إذ يمتد هذا التفاني إلى ما هو أبعد من الرعاية، حيث تتطلع Ooredoo الكويت إلى لعب دور محوري وفاعل يسهم في تحسين الصحة العامة للمجتمع الكويتي من خلال التشجيع على اتباع نمط حياة متوازن، يتضمن الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي.