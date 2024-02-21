

هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان، أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية.



وشدد على توافر الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعي على مستوى الجمهورية، حيث تتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفاعلية وبأسعار مناسبة.



كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، مشيرة إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضخ كميات إضافية في حالة الاحتياج.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.



وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).