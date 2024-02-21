

أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح أن مجلس إدارة الاتحاد وافق بالإجماع خلال اجتماعه رقم (1/2024) المنعقد بتاريخ 14 فبراير الجاري على تعيين د.يعقوب الرفاعي أمينا عاما للاتحاد لفترة واحدة ولمدة 3 سنوات (2024 - 2027)، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين شيخة العيسى نائبا للأمين العام.



وبهذا الصدد، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت بالشكر والتقدير إلى د.حمد الحساوي لجهوده المخلصة التي قدمها طوال فترة توليه منصب أمين عام الاتحاد منذ سبتمبر 2011 وحتى مارس 2024.



وبهذه المناسبة، أعرب الحساوي عن شكره وعرفانه لمجلس إدارة الاتحاد على الثقة التي تم منحها له لفترة امتدت لأكثر من 12 عاما تشرف خلالها بالعمل تحت قيادة مجلس الإدارة في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة ساهمت بشكل أساسي في تطوير العمل وتحقيق العديد من الإنجازات، متمنيا لمجلس الإدارة والأمانة العامة استكمال مسيرة الاتحاد وتحقيق المزيد من التطور والنجاحات والإنجازات في السنوات المقبلة.



كما تقدم الحساوي بجزيل الشكر الى كـل الجهات الحكومية والخاصة وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، والتي كان لها دورا فاعلا في تحقيق إنجازات الاتحاد.