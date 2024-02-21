التوسعة الجديدة تتميز بمساحات صُممت لاستيعاب أكثر من 280 موظفاً إضافياً

غرف اجتماعات مزودة بأحدث وسائل التواصل ومركز تدريب وقاعة مسرح



في خطوة تعكس نموها المتواصل وتوسع أعمالها، أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن افتتاح التوسعة الجديدة لمقرها الرئيسي في قلب مدينة الكويت، في برج الحمراء. وقام بافتتاح التوسعة الجديدة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم قتيبة يوسف أحمد الغانم، ورئيس مجلس إدارة شركة الحمراء العقارية الشيخ فيصل أحمد العبدالله الخليفة الصباح، بحضور عدد من الشخصيات القيادية البارزة في القطاع الخاص. وتشغل التوسعة الجديدة للشركة الطوابق الرابع والسبعين والخامس والسبعين من البرج، ليصبح إجمالي الطوابق التي تشغلها شركة صناعات الغانم في برج الحمراء ست طوابق، ابتداء من الطابق السبعين، وتجسد هذه التوسعة التزام صناعات الغانم بخلق بيئة عمل استثنائية تنبض بالإبداع والتعاون.



وتمتاز المساحات الجديدة، التي صممت لاستيعاب أكثر من 280 موظفا إضافيا، بتركيزها على تحفيز التعاون وتسهيل التواصل الافتراضي مع فرق الشركة حول العالم، من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، بفضل التجهيزات التقنية المتطورة والتخطيط الفعال للمساحات، التي تضم غرف اجتماعات مزودة بأحدث وسائل التواصل، إضافة إلى مركز تدريب يتسع لـ 20 موظفا، وقاعة مسرح تتسع لـ 50 شخصا، وغيرها من المرافق المصممة لراحة ورفاهية الموظفين أثناء تواجدهم في مقر العمل.