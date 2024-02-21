

برعاية مجموعة الملا وشركة الملا للصيرفة، اختتمت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مسابقة هاكاثون الملا للصيرفة لتصميم تطبيق الهاتف والتي جرت خلال 4 أيام في الشهر الجاري وشارك فيها ما يزيد على 50 طالبا وطالبة من الجامعة، وقام بتصميم برنامج المسابقة والإشراف عليها د.باسل العثمان الأستاذ مساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر.



حضر مجموعة موظفي الملا للصيرفة في بداية البرنامج للقاء الطلبة وشرح الهدف من مسابقة الهاكاثون والتي شملت إضافة اللمسة الكويتية على خصائص التطبيق الخاص بشركة الملا للصيرفة.



وتضمنت المسابقة مجموعة من التدريبات وورش العمل التي قدمها د.باسل العثمان ونخبة من أساتذة الجامعة في كيفية التصميم واستخدام الألوان التي تعكس طبيعة عمل المشروع، وتكونت سلسلة التدريبات من سلسلة من المهارات، ومنها استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي، ودمج CSS، HTML ومقدمة في ابتكار مفتوحة المصدر لتصميم واجهة المستخدم - تجربة المستخدم، وكذلك دمج الذكاء الاصطناعي في تصميم تطبيقات الهاتف المحمول. وقدم المتسابقون مشاريعهم في حلقات عرض خضعت للتقييم من قبل لجنة التحكيم التي تكونت من أساتذة الجامعة ومسؤولي شركة الملا للصيرفة، وتم الإعلان عن أسماء الفرق الثلاثة الفائزة خلال حفل الختام الذي ترأسه البروفيسور خالد البقاعين رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وهرموزدا دافار العضو في مجلس إدارة مجموعة الملا، ورئيس المدير التنفيذي مجموعة قطاع التجارة والتصنيع وقطاع الخدمات المالية ضمن لشركة مجموعة الملا القابضة.



وأعرب البروفيسور البقاعين عن سعادته وفخره بطلبة الجامعة الذين شاركوا في الهاكاثون واستعدادهم الدائم للتعلم. وأشار البقاعين إلى ضرورة المسابقات البرمجية لاختلاف طبيعتها عما يتلقاه الطالب في الصفوف الدراسية التي يعتمد فيها الطالب بشكل كبير على أستاذ المادة للتعلم والحصول على توجيهات وإرشادات وتصحيح لطرق التفكير، وهو أمر ضروري داخل الفصل الدراسي، لكن الحياة العملية تختلف بطبيعتها التي تتطلب التفكير خارج الصندوق وبناء فكر إبداعي يقوم على على المفاهيم الدراسية للقدرة على التطبيق والمواكبة وهي التي يتحمل فيها الطالب المسؤولية الكاملة في البحث والتعلم الذاتي للوصول إلى النتيجة المرغوبة، كما أن المسابقات تعلم الطالب مجموعة من المهارات العملية والذهنية مثل التفكير، حل المشكلات، التصميم، التخطيط، والعمل مع فريق.



وقال هرموزدا دافار إن تطبيق الملا للصيرفة قادر على معالجة ما يزيد على 150 ألف تحويل في الشهر، لكن هدف المسابقة هو إشراك الطلبة الكويتيين كجزء من التطبيق وبناء واجهته، من الطلبة إلى أبناء الكويت كافة. وأضاف أن هذه الشراكة الأولى بين الجهتين هي أول خطوة نحو مزيد من العمل المشترك المخطط له في المستقبل مثل برامج التدريبات المهنية ومسابقات أخرى أيضا.