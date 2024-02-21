

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق مسابقته السنوية «رتل مع بوبيان» لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في نسختها العاشرة وبدء التسجيل هذا العام لكل شرائح عملاء البنك وأبنائهم، كذلك عملاء الغالي وPRIME من الشباب، استمرارا لدوره في نشر مبادئ الثقافة الإسلامية وحفظ كتاب الله عز وجل وإدراك معانيه.



وقال المدير الأول في قطاع التدقيق الشرعي في البنك الشيخ د.محمد البراك: يطلق بنك بوبيان مسابقته للقرآن الكريم في نسختها العاشرة هذا العام لنسطر معها 10 سنوات أخرى من النجاح والتميز الديني وترسيخ المعاني الكريمة لكتاب الله عز وجل والالتزام بقراءة القرآن الكريم وعدم هجره، تأكيدا لقوله سبحانه وتعالى (ورتل القرآن ترتيلا).



وأوضح البراك أن مسابقة «رتل مع بوبيان» باتت من مسابقات القرآن الكريم السنوية المعروفة والمنتظرة من قبل عملائنا كونها الأكبر خلال شهر رمضان على مستوى الكويت، مضيفا ان جميع عملاء البنك وأبنائهم مؤهلون للمشاركة في المسابقة والتسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.bankboubyan.com أو من خلال «مساعد» المساعد الرقمي المتاح عبر تطبيق بوبيان.



وأضاف ان المسابقة عاما بعد عام تكتسب مكانة قوية ونشهد خلالها تطورا ملحوظا سواء في عدد المشاركين أو تقسيم الفئات حتى قيمة الجوائز لتشكل عوامل تؤكد على النجاح الكبير الذي باتت تحظى به المسابقة وزيادة حجم الوعي الديني لدى مختلف شرائح عملائنا. وأشار إلى أن كل عام تتميز مسابقة «رتل مع بوبيان» بإضافة جديدة تميزها، وأهم ما يميز مسابقة العام هو وجود نظام جديد تقني للتحكيم، قائم على تطبيق أفضل معايير تقييم الجودة والأداء لجميع المتسابقين، لضمان أفضل معايير التقييم والحيادية في المنافسة، مبينا أن جوائز المسابقة تصل قيمتها الى أكثر من 11 ألف دينار موزعة على 5 فئات عمرية مقسمة بين الذكور والإناث لتكون الفائدة أعم وأكبر، ويصل عدد الشرائح المشاركة إلى 10 وعدد مشاركين يتجاوز 1000 مشارك من الجنسين. وحول المشاركة في المسابقة، قال الشيخ البراك ان المشاركة متاحة لعملاء البنك وأبنائهم من خلال زيارة موقع البنك على الإنترنت وتعبئة الاستمارة المطلوبة وبعد الوصول إلى الرقم المطلوب في كل شريحة، فإنه سيتم التواصل مع بصورة مباشرة مع جميع المشاركين هاتفيا لشرح تفاصيل المسابقة لهذا العام والتي سوف تجرى فعالياتها في المسجد الكبير. وبالنسبة إلى الشرائح فهي 5 شرائح، تقسم كل شريحة إلى فئتين، ذكور وإناث، حيث تضم الشريحة الأولى الأعمار من 7 إلى 9 سنوات، والمطلوب منها حفظ حزب، والشريحة الثانية من 10 إلى 13 عاما، والمطلوب منها حفظ جزء من القرآن الكريم، والشريحة الثالثة من 14 إلى 17، والمطلوب منها حفظ جزأين، والشريحة الرابعة من 18 إلى 25 عاما.