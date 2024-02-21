

القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لكل جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



من جانبه، أكد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددا على محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية، مثمنا الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة، حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع، وتم تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة.