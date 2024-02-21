

بيروت - بولين فاضل



أطلقت الفنانة نوال الزغبي بداية الشهر الجاري كليب أغنية «بحكي عنك» باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان عمرو الشاذلي الذي شارك في التوزيع مع عمرو المصري، وميكس وماسترنغ لعمرو الخضري، وتحظى الأغنية بنجاح لافت.



وفي هذا الصدد، أكدت نوال أنها دائمة التجديد في مشاريعها الفنية، مشيرة إلى أنها ترى سر توفيقها في اختيار أغانيها أنه نتيجة خبرة طويلة امتدت 30 عاما من العمل، فضلا عن مراقبتها المستمرة لذوق الجمهور.



وتميزت أغنية «بحكي عنك» باللون الرومانسي الذي انعكس في الكليب بعدسة سعيد محمد الذي اختار أن تصور نوال مشاهد تحت زخات المطر في العتمة، وهي محاطة بمجموعة من الرجال «الغرباء» من دون أن يعني أحدهم لها شيئا، لأن اشتياقها هو لحبيبها الغائب فقط.