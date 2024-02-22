شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، في الحفل الختامي لمسابقة الروبوتات «رحلة في الكويت» التي نظمها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، واستضافه مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وتم في حفل توزيع الجوائز تكريم 20 فائزا من بين المتسابقين الذين شاركوا في المسابقة بحضور الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في stc فهد العلي والذي قام بتكريم الفائزين.



والجدير بالذكر أنه منذ فتح باب التسجيل للمسابقة، سجل نحو 100 طفل في الفئة العمرية 7-10 سنوات، والتزم بالحضور 70 متدربا وتم تدريبهم وتأهيلهم للمسابقة خلال 6 أيام.



وتقديرا للعمل الجاد والجهد الذي بذله جميع المتسابقين، أقيم حفل توزيع الجوائز في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، بحضور فريق عمل stc ومشاركة العائلات والأصدقاء والمنظمين والشركاء، الذين اجتمعوا معا للاحتفال بالفائزين في المسابقة النهائية. وتركز مسابقة «رحلة في الكويت» على عالم الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات وتأتي رعاية stc للمسابقة في إطار شراكتها الإستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حيث وقعتا مذكرة تفاهم لتنظيم برامج وأنشطة تعاونية كجزء من مبادرة upgrade التعليمية. وقالت دانة الجاسم المدير العام لاتصالات الشركات في stc: بالنيابة عن stc، أود أن أهنئ جميع الفائزين في مسابقة «رحلة إلى الكويت» للروبوتات، كما أشكر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لتنظيمه المسابقة ضمن شراكاتنا الاستراتيجية لتعزيز مبادرة upgrade «التعليمية، وأود ان أشير إلى دور مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لاستضافته مثل هذه المسابقة ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة التي يستضيفها المركز لتنمية مستدامة بين جيل الشباب.



وأكدت الجاسم أن تفاني المشاركين وإبداعهم في هذه المبادرة يسطر معيارا جديدا لما يمكن أن تحققه العقول الشابة، ولهذا سعدنا في stc بكوننا جزءا من هذه المنافسة الشيقة حيث عبر الطلاب عن إبداعاتهم وخبرتهم التقنية بطريقة فريدة، وتعكس المشاركة في مبادرات مشابهة لمسابقة «رحلة في الكويت» الأهداف الأساسية وراء برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الشامل لـ stc، لاسيما ضمن الركيزة الأساسية للتعليم.