احتفلت مجموعة الشايع مؤخرا وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتخريج أكثر من 30 من الطلبة الكويتيين بعد أن أنهوا فترة التدريب الشتوي لدى الشركة. وشهد البرنامج الذي استمر لمدة أربعة أسابيع من 7 يناير إلى 1 فبراير، مشاركة عدد من الطلاب الشباب الذين تلقوا تدريبهم في المكتب الرئيسي وعدد من العلامات التجارية التي تديرها المجموعة مثل اتش آند ام، كيدزانيا، هارفي نيكلز وبوتري بارن.



ويعد البرنامج الشتوي الثاني للشركة حيث تلقى الطلاب الكويتيون تدريبا احترافيا عمليا واكتسبوا رؤية مكثفة لمهام البيع بالتجزئة داخل المحل، مثل المبيعات والعروض الترويجية وخدمة الزبائن والترويج وإدارة المخزون ويعد ذلك تدريبا شاملا للمهتمين في العمل في قطاع التجزئة مستقبلا.



وفي حديثه عن البرنامج، قال خالد البصيري، مدير التوظيف ومسؤول برنامج التدريب في مجموعة الشايع: تحرص الهيئة العامة للقوى العاملة في تصميمها للبرامج التدريبية على تقديم تجارب تعليمية عملية للشباب الكويتي، بهدف رفع مستوى مهاراتهم وإعدادهم للنجاح في أهدافهم المهنية المستقبلية، ولقد عقدنا شراكة مع الهيئة لتوفير فرص التدريب منذ عام 2007 ونتطلع إلى استمرار هذه الشراكة الناجحة، وذلك تأكيدا على تعزيزنا ثقافة العمل في القطاع الخاص للمواطنين الكويتيين.



بدورها، قالت نجاة اليوسف نائبة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: يعتبر التعاون مع مجموعة الشايع استمرارا للعلاقة التي تربطنا والتي تقوم على دعم الشباب الكويتي من خلال توفير فرص وظيفية تدريبية لهم وتوجيههم نحو العمل في القطاع الخاص وتحديد مسار مستقبلهم من خلال العديد من المبادرات.