

اختتم فريق بنك بوبيان مشاركته في برنامج تحدي الابتكار الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع كلية IE Business School للأعمال، بهدف تحفيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص وتطوير مهارات كوادرها البشرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد: إن استمرار مشاركتنا في برنامج تحدي الابتكار 2023 يمثل جزءا من جهود البنك المتواصلة للاستثمار ولتنمية رأس المال البشري من خلال تسخير جميع الإمكانات والأدوات التي تسهم في تطوير أداء موظفيه وتحفيز طاقاتهم الإبداعية بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسة ككل ويحقق رؤيتها وتطلعاتها على المدى البعيد. وأضاف أن التحدي يمثل تعاونا مثمرا بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية IE Business School للأعمال باعتبارها واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم، وهو ما يؤكد حرص بوبيان على منح موظفيه فرصا أكبر للإبداع والابتكار من خلال تجربة علمية وعملية تصقل مهاراتهم وتحقق تطورهم المهني وفق منهجية مدروسة لرسم مسارهم الوظيفي وفق أحدث الممارسات الرائدة عالميا من خلال التعاون من إحدى أفضل المؤسسات التعليمية.



وأشاد الحماد بمشاركة فريق بوبيان في برنامج «تحدي الابتكار 2023» الذي استمر لمدة 3 أشهر، حيث قدم مشروعا مميزا تناول مناقشة كيفية تصميم الحلول المبتكرة وتنفيذها بصورة احترافية للتغلب على التحديات والعوائق التي يمكن أن تعيق استمرارية العمل، مشيرا إلى أن المشاركات هذا العام تميزت بالمنافسة القوية نظرا لمشاركة 10 فرق فقط، مما يعطي هذه النسخة بعدا جديدا من الإبداع والابتكار، وهو ليس بالأمر الغريب على موظفي بوبيان، فهو بمنزلة بصمة وراثية تميزهم.



وأوضح أن استمرارية مشاركة بوبيان السنوية في «تحدي الابتكار» بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تسلط الضوء على التزام البنك بتطوير بيئة العمل الداخلية وتعزيزها عبر دعمها بأفضل الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع أحدث تطورات الصناعة المصرفية، مؤكدا على تقديم الدعم المتواصل للموظفين وتشجيعهم دوما على تقديم أفكار بناءه تسهم في تحسين مستوى أدائهم وزيادة الإنتاجية.



وشارك بالحضور في حفل الختام كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد، والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، والمدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. يذكر أن المشاركين في البرنامج هذا العام هم كل من: إلهام السبتي شريك أول الموارد البشرية، وبدر بوحمد مدير أول في إدارة الخدمات المصرفية للشركات، وفواز الرومي مدير أول في إدارة المخاطر، وجاسم الكندري مدير أول في إدارة الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى يوسف المضف مدير أول علاقات العملاء بإدارة الخدمات المصرفية الخاصة.