

القاهرة - ناهد إمام



عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع وفد من هيئة البريد المصري، ضم كلا من حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة في الهيئة، إسلام خضر، مدير عام مراقبة الجودة، داليا محمود Sap Practice Director، سارة عصام Senior Sap Hybris Functional Consultant، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة لإطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، والذي سيضم منصة تجمع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي ومنتجات الحرف اليدوية المصرية كذلك ومقدمة لمواطنينا المصريين بالخارج. وكان اللقاء بحضور دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وم.محمد عباس، مستشار الوزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.



مـــن جانبهـــا، أكــــدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في بداية حديثها على أهمية أن تكون المنصة الإلكترونية التي ستضم جميع الأجهزة الكهربائية والأثاث والاحتياجات المنزلية، بجانب الحرف اليدوية المصرية، متطورة بما يكفى حتى يستفيد منها مواطنينا بالخارج أقصى استفادة ممكنة، وهذه إحدى الخدمات والميزات التي نعمل على أن تكون ضمن التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، ليتمكنوا من خلاله شراء ما يلزم في هذا الشق مع وجود تخفيضات يتم التنسيق لها مع الشركات والعلامات التجارية التي ستتيح منتجاتها على المنصة.