هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 لعيد التحرير.



جاء ذلك في تصريح أدلى به أمين رئاسة الجمهورية المصرية عبدالعزيز الشريف لـ «كونا» خلال زيارة قام بها إلى السفارة الكويتية بالقاهرة مندوبا عن الرئيس السيسي لتقديم التهنئة بالأعياد الوطنية، حيث كان في استقباله سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم.



وأكد الشريف حرص رئاسة الجمهورية على تقديم التهاني لدولة الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية وإدامة هذه العلاقات بمستواها وتعزيز تقدمها، مؤكدا عمق العلاقات المصرية- الكويتية ومتانتها على جميع المستويات.



من جهته، أكد الغانم لـ «كونا» عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مستوى القيادة والحكومة والشعب، مثمنا عاليا حرص القيادة السياسية في مصر على تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية في تقليد «فريد من نوعه».



وأضاف أن المندوب الرئاسي نقل أصدق تهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي، معربا عن الشكر والتقدير إزاء اهتمام الرئاسة المصرية وحرصها المستمر على تقديم التهاني بمناسبة الأعياد الوطنية.