

القاهرة ـ هالة عمران



شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس مراسم توقيع عقد بين «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» وشركة «إن إتش إم سي NHMC» للخدمات الطبية (مصر) التابعة لشركة «إن إتش إم سى» الإنجليزية، لتخصيص أراض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق باستثمارات 300 مليون دولار، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.



ووقع على العقد كل من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية المهندس أمين غنيم، والنائب الملكي لمقاطعة شيشاير الإنجليزية، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إن إتش إم سي للخدمات الطبية الإنجليزية والمصرية الدكتور ناصر ميشيل فؤاد.



وعلى هامش التوقيع، قال وزير الإسكان إنه بموجب العقد الموقع يتم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل، بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق القاهرة/السويس بمدينة الشروق.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أجنبية أخرى تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.



وفي غضون ذلك، قال الدكتور ناصر ميشيل فؤاد إنه من المقرر أن يكون المشروع العمراني ـ المتكامل ـ بمساحة 47 فدانا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع، فيما ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانا بنسبة 35% من إجمالي أرض المشروع، مضيفا أن حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار أميركي.



وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء أول كليات: طب، وتمريض، وعلاج طبيعي إنجليزية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وإفريقيا.



وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة «جونسون آند جونسون» العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة 76 غرفة.



ولفت النائب الملكي لمقاطعة شيشاير الإنجليزية، إلى أن المشروع يضم أيضا أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، وشققا سكنية، وشققا فندقية، ومباني إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من 2000 فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.