حقق الفارس الكويتي علي الخرافي أمس السبت المركز الثالث في شوط الجائزة الكبرى لفئة الثلاث نجوم على ارتفاع 150 سم، فيما حقق الفارس الكويتي حسين الخرافي المركز الثالث في فئة النجمة الواحدة لارتفاع 125 سم بختام بطولة «الشقب» الدولية للفروسية ضمن منافسات قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة التي اختتمت امس الاول بمشاركة 37 دولة.



وحقق الفارس علي الخرافي المركز الثالث لفئة الثلاث نجوم بارتفاع 150 سم بزمن قدره 36.79 ثانية، فيما حقق الفارس حسين الخرافي المركز الثالث في فئة النجمة الواحدة لارتفاع 125 سم بزمن قدره 35.53 ثانية.



وكان الفارس علي الخرافي حقق الخميس الماضي في الجولة الأولى لفئة الثلاث نجوم على ارتفاع 135 سم المركز الأول، فيما حقق الفارس حسين الخرافي أمس الجمعة المركز الثاني في فئة النجمة الواحدة لارتفاع 120 سم والفارس غازي الفليج المركز السادس والفارسة مريم الصباح المركز الثامن في الشوط نفسه.