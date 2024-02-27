أكد السير جيم راتكليف أنه لا يرى أن تدخله في مان يونايتد الإنجليزي كان مدفوعا بالمال.



وتم تأكيد استحواذ الملياردير البريطاني على نسبة 27.7% من أسهم مان يونايتد رسميا الثلاثاء، بعد موافقة رابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وعلق راتكليف الذي ولد بالقرب من فايلسورث وحقق ثروته من خلال العمل في شركة البتروكيماويات إنيوس على «الشرف الكبير» و«المسؤولية الكبيرة»، مضيفا أن هذا كان مجرد بداية رحلة لإعادة يونايتد إلى قمة كرة القدم.



وأجرت قناة مان يونايتد مقابلة مع راتكليف في المقر الرئيسي لشركة إنيوس في نايتسبريدج، لندن، حيث ناقش دوافعه وفلسفاته وخططه مع مان.



خلال المحادثة، قال راتكليف إن إعادة يونايتد إلى قمة النجاح هو دافعه الوحيد.



وقال: «نعم، أنا لست مهتما بالجوانب المالية لهذا الاستثمار على الإطلاق، لأنني أجني ما يكفي من المال في المواد الكيميائية والنفط والغاز».



وأضاف «هذا ليس استثمارا ماليا، هذا لأنني مهتم برؤية مان يونايتد يحقق النجاح مرة أخرى».



وأشار «لم تكن السنوات الـ 11 الماضية ناجحة، لكن نحتاج إلى العودة إلى حيث ينبغي أن نكون، وهو في قمة هرم اللعبة».



إلى ذلك، تعرض ظهير مان يونايتد لوك شو لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وفقا لما أفاد سادس الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وقال يونايتد في بيان «تعرض لوك شو لإصابة عضلية وسيغيب لفترة طويلة».



وتابع «لاتزال هناك حاجة لمزيد من التقييم لتحديد مدى خطورة الإصابة، لكننا نتوقع أن يغيب لبضعة أشهر».



وخرج المدافع الدولي من الملعب جراء تعرضه للإصابة في الدقيقة 45 من الشوط الأول في الفوز على لوتون تاون 2-1 الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين.