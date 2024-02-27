إنجاز جناح الكويت خلال 28 يوماً ويسلط الضوء على مشاريع العديد من الجهات

أكثر من 25 ورشة ومحاضرة وندوة تم تنظيمها في الجناح منذ انطلاق المعرض

بدر الدفع: الكويت راكمت تجاربها بتنظيم المؤتمرات لاسيما الخاصة بالمجال الزراعي

الأنشطة المتنوعة فرصة للتعاون والشراكة بين الدول المشاركة في «إكسبو الدوحة»



الدوحة - بشرى شعبان



تزامنا مع ذكرى الأعياد الوطنية ووسط حضور حاشد من السفراء والمسؤولين، نظم جناح الكويت في معرض «إكسبو الدوحة للبستنة 2023» حفلا مميزا على مدار يومي 25 و26 فبراير، وذلك بحضور المفوض العام لجناح الكويت بالمعرض م.سميرة الكندري والمفـــوض العـــام لـ «إكسبو الدوحة» السفير بدر بن عمر الدفع.



بدأ الحفل بعزف النشيدين الوطنيين الكويتي والقطري، ثم القت المفوض العام لجناح الكويت م.سميرة الكندري كلمة قالت فيها: يسعدنا ويشرفنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية للكويت في هذا المحفل الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة»، مؤكدة حرص الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتوجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على تنفيذ رؤية 2035 والاهتمام بالتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت المشاركة في هذه المناسبة وتحديدا موضوع البستنة ومكافحة التصحر نظرا لأهميته لدولنا ومحيطنا وللعالم أجمع.



وأكدت الكندري ان المعرض يشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال وهو ما يساعد في معالجة مشكلة التصحر وتحقيق الاستدامة.



وأضافت: اننا في جناح الكويت نعمل للوصول إلى مشاركة مميزة وفعالة تنقل جهود الدولة في البستنة بشكل عام ومكافحة التصحر بصفة خاصة وذلك من خلال محتويات الجناح المتعددة وتسليط الضوء على عدد من المشاريع للجهات المختلفة، كما تم تنظيم ورش العمل المتخصصة والتي بلغت منذ افتتاح الجناح 25 ورشة ومحاضرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والبحثية والأكاديمية والتطوعية داخل الكويت وبعض الشخصيات الكويتية المهتمة بالموضوع، مشيرة إلى الاهتمام بالجانب التوعوي في المجالات البيئية المختلفة حتى تصل الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور والأجيال القادمة، مما يدعم فكرة الاستدامة ونشر الوعي البيئي.



وتابعت: مشاركتنا في المعرض مختلفة نظرا للعلاقات الأخوية التي تربط الكويت وقطر الأوفياء قيادة وشعبا وما لمسناه من سهولة ويسر في الإعداد لجناح الكويت، ونؤكد نجاح الإخوة القطريين في تنظيم «إكسبو الدوحة» والفعاليات المصاحبة له وهم مشهود لهم بالنجاح أيضا في الكثير من الجوانب التنظيمية، ولعل آخرها تنظيم بطولة كأس آسيا ونتمنى لهم التوفيق، مؤكدة ان النجاح القطري نجاح لدول مجلس التعاون الخليجي جميعا، شاكرة جميع الحضور على المشاركة في الأعياد الوطنية للكويت.



وفــي تصــريــح خـــاص لـ «الأنباء» على هامش الحفل، توجهت م.سميرة الكندري بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وجميع الشعب الكويتي الوفي، شاكرة دولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم ومنح الكويت مساحة تبلغ 3 آلاف متر مربع، مبينة ان جناح الكويت من أكبر الأجنحة في المعرض، حيث قدم لنا الأشقاء جميع التسهيلات لإنجاز هذا الجناح خلال 28 يوما فقط، إضافة إلى تنوع الفعاليات المقامة طوال فترة إقامة «إكسبو الدوحة»، مما يرسخ نجاح المعرض.



وتقدمت بالشكر الى مشغلي الجناح حيث ان الجهة المسؤولة عنه هي الهيئة العامة للبيئة وأيضا الكفاءات الوطنية التي أثبتت قدراتها على الإنجاز خلال العديد من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات العلمية والتوعوية حول البيئة وتكنولوجيا الابتكار والاستدامة.



تراكم التجارب



بدوره، ألقى المفوض العام لـ «إكسبو الدوحة» السفير بدر بن عمر الدفع كلمة قال فيها: يسعدني مشاركة اخواننا الكويتيين في اعيادهم الوطنية ونشكرهم على مشاركتهم في المعرض وهي مناسبة للاطلاع على قصص نجاح الكويت في التصدي للتغير المناخي وتنفيذ سياسات الأمن الغذائي والمائي وخطط الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.



وذكر الدفع ان الكويت راكمت تجارب مهمة في تنظيم المؤتمرات ذات الصلة بالزراعة مثال معرضها الدولي السنوي للأغذية الزراعية والذي اصبح موعدا يلتقي فيه المنتجون والمستوردون المصنعون والمستثمرون ويعرض احدث المنتجات والحلول ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي، كما تلعب دورا مهما في دعم الزراعة المستدامة والخضراء في انحاء العالم النامي، وذلك عبر تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية لعدد كبير من مشاريع البني التحتية الزراعية والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المزارعين ودعم حلول التكنولوجية الزراعية.



وأشار إلى ان تلك الفعاليات والأنشطة تشكل فرصة للتعاون والشراكة مع الدول المشاركة في المعرض والقطاعين العام والخاص.



«حب الوطن عطاء وبذل»



قدمت الحفل فجر الأنصاري من فريق عمل جناح الكويت في المعرض، قائلة خلال الكلمة الافتتاحية: نستلهم في هذا اليوم كلمات خالدة سطرها حكام الكويت «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي».



وأضافت الأنصاري: حب الوطن ليس كلاما ولا شعارات نتغنى بها بل عطاء وبذل ومواقف.



شكر وعرفان



تقديرا لجهودها في انجاح جناح الكويت في «إكسبو الدحة للبستنة» وباسم فريق العمل تقدم رئيس الفريق يعقوب المعتوق بجزيل الشكر إلى المفوض العام لجناح الكويت م.سميرة الكندري، متمنيا لها المزيد من التميز والنجاح وقدم لها درع شكر وتقدير لجهودها. كما تخللت الحفل فقرة فنية لفرقة الشعبية الكويتية أمتعت الحضور ونالت إعجابهم.