على رجال الأمن الالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن



استمرارا لجولات وكيل وزارة الداخلية بالتكليف على كل قطاعات وزارة الداخلية لمتابعة سير الإجراءات الأمنية خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، قام الفريق الشيخ سالم النواف يرافقه عدد من القيادات الأمنية بجولة تفقدية على النقطة الأمنية لجسر الشيخ جابر الأحمد والنقطة الأمنية في مدينة صباح الأحمد البحرية (الخيران) وعدد من المواقع شمال وجنوب البلاد.



واطلع الفريق الشيخ سالم النواف على الإجراءات الأمنية وثبوت الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها، ونقل إلى رجال الأمن تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على ما يقومون به من جهود كبيرة وعمل دؤوب في الحفاظ على أمن الوطن.



وشدد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف على الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون، مؤكدا ان هناك تعليمات مشددة لرجال الأمن بالتعامل الفوري والجاد مع أي سلوكيات سلبية أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.



وطالب رجال الأمن بالالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



وأعرب الفريق الشيخ سالم النواف عن تقديره لجهود منتسبي وزارة الداخلية من رجال الأمن والشرطة النسائية، وأثنى على كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، مشيدا بتفاعل أولياء الأمور والجميع واستجابتهم الإيجابية للرسائل التوعوية والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية، ما أدى إلى تراجع كبير في الظواهر السلبية، حفاظا على سلامة الجميع.