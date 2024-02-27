أعلن مستشفى مبارك عن تحقيق فريق جراحي كويتي إنجازا طبيا هو الأول من نوعه محليا وخليجيا لعلاج تضخم معقد للشريان الأبهر «الأورطى» البطني عن طريق استخدام الليزر لعمل دعامة متفرعة Laser fenestrated Endovascular aortic aneurysm repair.



وقال رئيس وحدة القسطرة والأشعة التداخلية في المستشفى د.عادل العلي لـ «كونا» أمس إن الأطباء قاموا بعلاج تضخم معقد في الشريان باستخدام دعامة مغطاة وضعت لعلاج التضخم ومن ثم استخدام الليزر لإحداث ثقب في الجزء المغطى من الدعامة لتروية الكلية اليسرى وثقب آخر لتروية الكلية اليمنى ووضع دعامات خاصة من خلال الثقبين. وأوضح العلي أن هذا الإجراء تطلب دقة متناهية باستخدام نوع خاص من الليزر ومهارات تقنية عالية من قبل فريق العمل الحاصل على أعلى الشهادات العلمية والعملية من الولايات المتحدة وكندا، مبينا أن البديل التقليدي لهذه العملية هو العملية الجراحية عن طريق فتح البطن بالكامل، إلا أن حالة المريض الصحية لم تسمح بذلك فكان التفكير في استخدام الليزر لعمل الدعامة المتفرعة. وأشار إلى أن البديل المتاح في حال العلاج بالقسطرة شراء دعامة مثقوبة خاصة بكل مريض حسب قياسات مسبقة لشرايينه يتم تصنيعها خارج الكويت، الأمر الذي يتطلب مدة زمنية طويلة من 6 إلى 12 أسبوعا والحالة المرضية لبعض المرضى تقتضي العلاج بصورة مستعجلة. وأكد ان هذا الإنجاز يضاف إلى سجلات وحدة جراحة الأوعية الدموية ووحدة القسطرة والأشعة التداخلية في المستشفى، مشيرا إلى أن فريق الجراحة ضم استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة د.عبدالله الفواز ود.عادل العلي واستشاري القسطرة والأشعة التداخلية د.حسين جراغ ود.فاطمة دهراب من قسم التخدير ود.علي ملك من قسم العناية المركزة.



ولفت إلى أن هناك مراكز قليلة ومرموقة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء الدقيق، معتبرا أن اجراء العملية في مستشفى مبارك يعد إنجازا كبيرا لوزارة الصحة التي توفر أحدث الأجهزة والمعدات والخبرات لضمان سلامة المرضى ونجاح مثل هذه العمليات الدقيقة.