محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان قدرة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتجاوز 630 غيغاواط في عام 2030 فيما يتوقع أن تتقلص حصة الطاقة الحرارية من 92% إلى 80% من إجمالي القدرة المركبة للمنطقة.



ونقلت المجلة عن تقرير صادر عن شركة غلوبل داتا أن القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع من 442.5 غيغاواط في عام 2020 إلى 633.5 غيغاواط بحلول عام 2030، وهو ما يعادل معدل نمو سنوي مركب يزيد في المتوسط عن 4% خلال فترة التوقعات.



وقد بلغ إجمالي قدرة الطاقة التقديرية في 17 دولة 484.3 غيغاواط عام 2023، ومن المتوقع أن تنخفض حصة قدرة توليد الطاقة الحرارية بنسبة 12 نقطة مئوية من 92% في عام 2020 إلى 80% في عام 2030. وتوقع التقرير ان نمو قدرة الطاقة النووية من الصفر في عام 2020 إلى ما يقدر بـ 7.1 غيغاواط بحلول عام 2030، وذلك بشكل رئيسي من محطة البركة في أبوظبي والمفاعلات الأولى في محطات الضبعة للطاقة النووية في مصر. وبناء على ذلك، فمن المتوقع أن تزداد نسبة الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، من القدرة الإجمالية لتمثل النسب المتبقية خلال فترة السنوات العشر. واستنادا إلى معايير ومنهجيات غلوبل داتا، من المتوقع أن تتمتع المغرب والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأعلى قدرة مركبة للطاقة المتجددة تتراوح بين 20% و61% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة لهذه الدول بحلول عام 2030. وترى الشركة ان مستويات انتشار الطاقة المتجددة في كل من الكويت ولبنان والجزائر والبحرين وليبيا ستبقى ضمن نطاق 10% من اجمالي مزيج الطاقة أو أقل.