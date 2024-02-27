30.5 مليار دولار قيمة العقود المرساة في الشرق الأوسط خلال أول شهر من 2023

11 مليار دولار عقود أرستها السعودية الشهر الماضي .. و٧٫٩ مليارات من الإمارات و٥٫١ مليارات من قطر



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) استهلت العام الجديد بترسيات عقود بقيمة 30.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة يتم تسجيلها على الإطلاق في الشهر الأول من العام منذ أن بدأت ميد بروجكتس تتبع نشاط المشاريع الإقليمية وترسية العقود في المنطقة في يناير 2014.



وعلى النقيض من ذلك، فقد تراجعت ترسيات العقود التي أرستها الكويت في يناير بنسبة 77.7% لتبلغ 127 مليون دولار، وذلك مقارنة مع ترسيات ديسمبر 2023 البالغة 450 مليون دولار في ديسمبر، وكان معظمها نتيجة لصفقة بقيمة 442 مليون دولار أبرمتها وزارة الكهرباء والماء لإعادة تأهيل محطة الزور الجنوبية للطاقة وتقطير المياه.



وبالتالي، فقد حلت الكويت في المركز الخامس خليجيا والعاشر إقليميا بترسيات العقود التي أرستها خلال يناير الماضي، والتي اقتصرت على 4 عقود فقط، وهي:



1- مشروع بقيمة 42 مليون دولار لتوريد وبناء محطة طاقة كهربائية بطاقة 400 كيلوفولت لتخدم مناطق الخيران والوفرة والصليبية.



2- مشروع الهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 31 مليون دولار لبناء مركز للبنات في ضاحية جابر الأحمد السكنية.



3- مشروع الهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 30 مليون دولار لبناء مركز للبنات في ضاحية صباح الأحمد السكنية.



4- مشروع الهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 24 مليون دولار لبناء مركز للشباب في ضاحية صباح الأحمد السكنية.



وقالت المجلة إن 6 دول في المنطقة أرست كل منها عقودا تتجاوز قيمتها مليار دولار تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 11 مليار دولار. وشهد قطاع النفط أكبر قيمة للصفقات الموقعة بقيمة 8.1 مليارات دولار، يليه قطاع البناء بقيمة 7.4 مليارات دولار.



وكان أكبر عقد أرسته المملكة العربية السعودية في يناير في نطاق مشروع نيوم العملاق بقيمة 5 مليارات دولار لبناء السدود التي ستنشئ بحيرة اصطناعية في قلب منتجع تروجينا الجبلي، الذي من المقرر أن يستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029، وحلت الإمارات في المركز الثاني بترسيات العقود في شهر يناير بقيمة 7.9 مليارات دولار.



وحلت قطر في المركز الثالث بقيمة ترسيات قدرها 5.1 مليارات دولار، مدفوعة بأربعة عقود بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار ضمن مشروع يهدف لزيادة إنتاج النفط من حقل الخرج، وحلت عمان والكويت في المركزين الرابع والخامس بعقود قيمتها 1.065 مليار دولار و127 مليون دولار على التوالي، فيما جاءت البحرين في المركز السادس والأخير خليجيا بعقود قيمتها 69 مليون دولار.



وعلى صعيد المنطقة الأوسع نطاقا، سجلت مصر ترسيات عقود قيمتها 1.985 مليار دولار. وتلتها الجزائر والعراق بعقود قيمتها 1.267 مليار دولار و605 ملايين دولار على التوالي، ثم تونس والأردن وليبيا بعقود قيمتها 200 مليون دولار و137 مليون دولار و64 مليون دولار على التوالي.