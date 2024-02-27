أقامت سفارتنا لدى ماليزيا حفل استقبالها السنوي بمناسبة العيد الوطني الـ 63 لاستقلال دولة الكويت والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور وزير الزراعة والسلع الماليزي جوهري عبدالغني وعدد من المسؤولين وممثلي البعثات الديبلوماسية.



ورفع سفيرنا لدى ماليزيا راشد الصالح، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الشعب الكويتي كافة، معربا عن تمنياته من العلي القدير أن يديم الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرخاء لدولة الكويت.



وأشاد الصالح بعمق العلاقات التاريخية الكويتية ـ الماليزية والتي انعكست على دفع دفة العلاقات الثنائية في مختلف الأصعدة برعاية القيادة الحكيمة في البلدين.



من جانبه، هنأ وزير الزراعة والسلع الماليزي جوهري عبدالغني، في تصريح مماثل لـ «كونا»، الكويت بمناسبة احتفالاتها بالأعياد الوطنية.



وأشار إلى متانة العلاقة الثنائية بين ماليزيا والكويت على مر التاريخ في جميع المجالات، لاسيما الاستثمارية فيها، مشيدا باستثمارات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجهوده في تنمية الدول النامية، ومؤكدا أن الدول تطمح لاستقطاب استثمارات الصندوق وخبراته في التنمية.



وعبر عبدالغني عن أمله في توسيع العلاقات بين البلدين لاسيما في مجالي الزراعة والسلع وعلى وجه الخصوص صناعة زيوت الطعام، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الاستثمارات الكويتية في ماليزيا توسيعا للاستثمارات الموجودة بما في ذلك السندات السيادية.