بمناسبة الأعياد الوطنية، وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم، نجح الخبير الرياضي علي العيدان أمس الأول 25 فبراير في صعود 82 مترا من أبراج الكويت في زمن وقدره 4 دقائق.



وبهذه المناسبة، قال العيدان لـ «الأنباء» إن هذا الإنجاز الكبير جاء مساهمة منه في الاحتفالات الكبيرة التي تعيشها حاليا الكويت بالأعياد الوطنية، مهديا هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي العظيم بمناسبتي الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير، ومؤكدا أن هاتين المناسبتين تتبوآن مكانة عزيزة بشكل استثنائي على قلوب أبناء الكويت نظرا لكونهما تخلدان وتوثقان بطولات وإنجازات الشعب الكويتي.



واختتم العيدان تصريحه بتقديم جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم معه في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.