رفع عميد عائلة الروضان روضان الروضان أسمى آيات التهنئة والتبريكات العطرة والعزيزة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وحكومة وشعب الكويت، بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير، مشيدا بالاستقرار والازدهار الذي تعيشه البلاد في ظل حكمة قائدها وقوة شعبها الأبي، راجيا من المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وأراضيها. ولفت الروضان إلى ما استطاعت الكويت ترسيخه من مكانة وسط المجتمع الدولي، وأن تكون نموذجا متفردا في العطاء، وقد سجل التاريخ مواقف الكويت الخالدة تجاه العالم، والسياسة الخارجية التي انتهجتها التي جعلت منها مركزا للعمل الإنساني، نظرا لما تقدمه من مساعدات وأعمال خيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم.



وأكـــد الروضـــان أن التفاف الشعب حول قيادته الحكيمة جعل الكويت منارة اقتصادية بارزة، ونموذجا للديموقراطية، كما أن البلاد انتهجت خطة تنموية شاملة، وسعت الى بناء مشاريع حيوية نهضت بها لتحولها إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار، ودولة قادرة على تنويع مصادر الدخل في سبيل صنع مستقبل مشرق لأبنائها، مشيرا إلى أن الكويت كانت - ولاتزال - أياديها البيضاء ممدودة لجميع الأشقاء، ونموذجا ملموسا يؤصل صفتي المحبة والتسامح اللتين اتسمت بهما طوال عقود تاريخها. ودعا الروضان أن يبارك المولى عز وجل للكويت هذه المناسبة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن تمضي قدما لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرقي.