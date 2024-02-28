القبندي: علاقات الكويت وأستراليا متميزة ولدينا 600 طالب يدرسون في الجامعات الأسترالية

البناي: العلاقات بين الكويت والأمم المتحدة متأصلة وتزداد تأصلاً وتجذراً يوماً بعد يوم



أقامت سفاراتانا لدى أستراليا والأرجنتين حفلي استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.



وفي أستراليا، رفع السفير بسام القبندي في تصريح لـ (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي كافة.



وأعرب عن أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء لدولة الكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأشار إلى أن احتفال سفارتنا لدى استراليا بمرور 63 عاما على الاستقلال و33 عاما على التحرير يتزامن أيضا من ذكرى مرور 50 عاما على العلاقات الكويتية - الأسترالية الثنائية المميزة.



كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد روابط البلاد في كافة المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكدا أن علاقات البلدين مميزة وهناك تعاون تجاري وثقافي. وأضاف: لدينا في أستراليا قرابة 600 طالب بجامعات أستراليا وهناك مكتب ثقافي نشط، والكويت لديها ثقة كبيرة في التعليم بأستراليا، مبينا أن المكتب يغطي نيوزيلندا وبعض أجزاء من آسيا. وحضر حفل السفارة العديد من أعضاء الحكومة الأسترالية وأعضاء من السلك الديبلوماسي من الدول العربية والأوروبية.



وفي الأرجنتين، وبهذه المناسبة رفع السفير عبدالعزيز البشر أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه وبالنيابة عن أعضاء السفارة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى القيادة السياسية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، داعيا المولى جلت قدرته أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والازدهار على الكويت في ظل القيادة الحكيمة للبلاد.



وشهــدت احتفاليــــــة السفارة حضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين الأرجنتينيين في مقدمتهم رئيس مجلس النواب ونائب وزير الخارجية ومحافظ ولاية جاكو ونائبة محافظ ولاية سانت في وممثلو السلك الديبلوماسي المعتمد وجمع من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية البارزة.



وأشاد السفير البشر في كلمته التي ألقاها أثناء الاحتفال بمستوى العلاقات الثنائية بين الكويت والأرجنتين، مؤكدا حرص البلدين الصديقين على توسيع مجالات التعاون الثنائية المشتركة ورفع مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب.



وفي سياق متصل، قامت السفارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأرجنتين بإضاءة عدد من معالم العاصمة بوينس آيرس وتوشحها بألوان علم دولة الكويت احتفاء بذكرى الأعياد الوطنية.



وفي نيويورك، أقامت بعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة للكويت حفل استقبال بمناسبــة الذكــرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير.



وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في تصريح خاص لـ(كونا): «أتقدم إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33».



وأعرب البناي عن تمنياته أن يحفظ الله الكويت وشعبها الوفي من كل مكروه وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.



واعتبر الحفل تأكيدا على الروابط الوثيقة التي تجمع بين الكويت ومنظومة الأمم المتحدة والتي تعود لأكثر من 60 عاما في شتى المجالات.



ولفت البناي إلى أن «العلاقات بين الكويت والأمم المتحدة متأصلة اليوم وتزداد تأصلا وتجذرا يوما بعد يوم» مستشهدا بالموقف البطولي للمنظومة عندما غزا العراق أراضيها قبل أكثر من 30 عاما.



وذكر السفير البناي في هذا الصدد «أننا سنبقى دائما وأبدا ممتنون للأمم المتحدة وللدول والشعوب الحليفة وكذلك الشقيقة والصديقة لما اتخذته من مواقف مضيئة حفرت في ذاكرة الوطن وسجلها التاريخ واحتفى بها».



وأكد حرص البلاد على توطيد أفق التعاون القائم دفعا لأواصر العلاقات ترجمة وتجسيدا كذلك لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة.



من جانبه، رفع القنصل العام للكويت في نيويورك عزام العصفور إلى المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.



وقال العصفور في تصريح مماثل لـ (كونا) إن «أعياد الكويت الوطنية المجيدة هي أيام عزيزة على قلوبنا جميعا»، معربا عن تمنياته أن يديم الباري عز وجل على الكويت نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ودوام العز والفخر.



من جانبها، أقامت سفارتنا لدى قبرص حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33 في نيقوسيا، وقد حضر الحفل وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ممثلا عن الرئيس القبرصي وضيف شرف، كما حضر الحفل حشد كبير من المسؤولين القبارصة من بينهم وزير الطاقة ووزيرة التربية والتعليم والشباب في جمهورية قبرص، وكذلك رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة لدى قبرص، ومن بينهم عميدة السلك الديبلوماسي في قبرص السفيرة اللبنانية كلود حجل. واثناء الحفل، اهدى سفيرنا لدى قبرص عبدالله الخرافي هدية تذكارية لضيف شرف الحفل وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.