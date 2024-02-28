عقد ورشتي عمل عن تحليل الأحماض الأمينية في الدم

أكدت وزارة الصحة أهمية المؤتمر السنوي لـ «المختبرات الطبية» الذي ينطلق الأحد تحت عنوان «التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية» في تسليطه الضوء على أحدث استخدامـات التقنيات الحديثـــــة والتطورات العلمية في المختبرات الطبية وتبادل الخبرات.



وقالت رئيسة المؤتمر رئيس مجلس أقسام المختبرات الطبية في الوزارة د.ابتسام الجمعة، في تصريح صحافي، إن المؤتمر، الذي ينظمه مجلس أقسام المختبرات الطبية ومختبرات الكيمياء الحيوية برعاية الوزير د.أحمد العوضي، يهدف إلى مناقشة وبحث مستجدات التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية.



وأضافت الجمعة أن المؤتمر تتخلله عدة محاضرات يقدمها سبعة خبراء متخصصين في الكيمياء الحيوية من عدة دول منها كندا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، علاوة على ثمانية محاضرين محليين بتخصصات مهمة في مجال الكيمياء الحيوية.



وذكرت أن المحاضرات تتطرق إلى مواضيع مهمة منها: الإدارة الفعالة في المختبرات الطبية وسياسات الاستهلاك وجودة التحليل، فضلا عن مواضيع مشتركة مع تخصصات أخرى مثل التغيرات الكيميائية بعد عمليات التخلص من السمنة والتقنيات في تحاليل تشخيص أمراض ابيضاض الدم النقوية وتحاليل كشف السموم وأدوية الإدمان.



وأشارت إلى عقد ورشتي عمل خلال المؤتمر عن تحليل الأحماض الأمينية في الدم والإحصائيات في تقييم التحاليل المخبرية، مؤكدة أهمية المؤتمرات كوسيلة عملية لأنشطة البحث العلمي والنشر والتعليم المستمر والتدريب وتبادل الخبرات وعرض المؤشرات الطبية والعلمية وإثرائها بالنقاش ودراسة المستجدات العلمية والعملية.