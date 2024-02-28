علي إبراهيم



كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، أن الشركة ستشغل رحلاتها إلى 54 وجهة في موسم الصيف المقبل مقارنة مع 46 وجهة كانت تشغل إليها في موسم الصيف الماضي.



وقال الفقعان خلال مؤتمر صحافي خاص بإطلاق شعار الشركة بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على التأسيس، ومن أهم الوجهات والتي سيتم تشغيلها خلال هذا الصيف زيادة عدد الرحلات لوجهة لندن لتكون بواقع رحلتين في اليوم اعتبارا من 31 مارس 2024، واستمرار الرحلات إلى وجهة برشلونة في إسبانيا بواقع 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من أبريل المقبل، واستمرار رحلات مدريد بواقع رحلة في الأسبوع وعند زيادة الطلب ستكون رحلتين، وزيادة عدد الرحلات إلى وجهة ميونيخ بواقع 4 رحلات في الأسبوع اعتبارا من أبريل.



وأضاف: «يأتي ذلك إلى جانب فتح الرحلات لوجهة ملقا في إسبانيا وسراييفو بواقع 3 رحلات في الأسبوع، وإلى أنطاليا بواقع رحلتين في الأسبوع وبودروم بواقع 3 رحلات في الأسبوع، ولوجهة فيينا بـ 4 رحلات في الأسبوع، وإلى نيس في فرنسا بواقع رحلتين في الأسبوع، وصلالة بواقع 3 رحلات في الأسبوع، وفتح رحلات الطائف اعتبارا من يونيو المقبل».



وذكر الفقعان أن «الكويتية» لديها خطط لتحسين الأداء وأن مؤشرات نتائج الشركة ستكون إيجابية في ظل زيادة الطلب من الركاب على السفر، مبينا أن الوصول إلى نقطة التعادل يخضع لمعطيات السوق والمتغيرات التي يتعرض لها قطاع الطيران، متمنيا عدم حدوث أي انتكاسة في سوق الطيران لتصل الشركة إلى نقطة التعادل في الوقت المحدد.



وأشار الفقعان في الوقت ذاته إلى أن مؤشرات أداء الشركة تشهد تحسنا ملحوظا في الأداء وفق التقارير الشهرية التي تصدرها الإدارة العامة للطيران المدني، والتي أظهرت أن الشركة خلال يناير الماضي سجلت ارتفاعا في معدل تشغيل الطائرات بنسبة 25% وكذلك ارتفاع حركة الركاب بنحو 21% قياسا إلى معدلات الأداء في يناير 2023، وأن الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة في عملية تمكينها من إدارة مبنى ركاب الـ T4 خلال الأشهر المقبلة.



ولفت الفقعان إلى أن الخطوط الكويتية تدرس سياسة الأسعار الخاصة بها لتصبح أكثر تنافسية، مبينا في الوقت ذاته أن الحرب على غزة أثرت في بدايتها على المنطقة ككل وليس الخطوط الكويتية وحدها لكن الأمور عادت إلى طبيعتها وعاد الإقبال للسفر إلى المناطق المحيطة بالمنطقة.



وقال الفقعان إن تغيرات سعر الوقود تشكل هاجسا لجميع مشغلي الخطوط الجوية، إلا أننا لدينا كناقل وطني دعم من القيادة السياسية ونفتخر بهذا الشيء ونشكرها لدعمها الناقل الوطني.



وأضاف الفقعان: «اليوم تدخل الخطوط الجوية الكويتية حقبة جديدة من تطوير منظومتها بالكامل وأسطولها، وتنوع خدماتها، وتوسيع شبكة خطوطها بما يتناسب مع رؤيتها وطموحها في تحقيق أهدافها وخططها للسنوات المقبلة، لتواكب بذلك أحدث ما يقدمه عالم الطيران من تكنولوجيا وتقنيات حديثة تسهم بشكل فعال في تحسين عملياتها التشغيلية لتجعلها في مصاف شركات الطيران».



وزاد: «تمتلك الكويتية حاليا أسطولا مكونا من 32 طائرة ذات الجيل الجديد متنوعة الطرازات بين إيرباص وبوينغ وتحتوي على تكنولوجيا وتقنيات فائقة وبرامج حديثة، وقد نمت الشركة لتوفر حاليا شبكة موسعة إلى نحو 50 وجهة عالمية، كما تشغل العديد من الرحلات اليومية من مبنى الركاب رقم 4 الخاص بتشغيل رحلات الشركة».



توصيل الحقائب إلى المنزلتحدث الفقعان عن العديد من الخدمات التي تعمل عليها «الكويتية» مثل إطلاق قناة الطائر الأزرق على شاشات الطائرات تحتوي على مادة ترفيهية وبرامج جديدة وثائقية تلبي جميع الاحتياجات، وشراكة استراتيجية مع شركات أغذية وطنية ابتداء من عيد الفطر لتحسين جودة المأكولات على الطائرات، وإطلاق خدمة توصيل الأمتعة إلى المنزل.