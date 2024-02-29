

الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 15 من الدوري القطري لكرة القدم بحسابات مختلفة، حيث تشهد الجولة إقامة 3 مباريات، البداية ستكون بلقاء الشمال (العاشر بـ 11 نقطة) ومعيذر (الثاني عشر وقبل الأخير بـ 9 نقاط) في 6:00 مساء بستاد البيت المونديالي، يليه تقام مباراتان في توقيت واحد في 8:00 مساء، اذ يحل أم صلال (السابع بـ 16 نقطة) ضيفا على الأهلي (الثامن بـ 15 نقطة) في ستاد الثمامة، فيما يستضيف الوكرة (الوصيف بـ28 نقطة) بملعب الجنوب فريق المرخية (الأخير بـ 4 نقاط)، فيما تختتم الجولة غدا بـ 3 مواجهات من العيار الثقيل، حيث يستضيف الدحيل (السادس بـ 18 نقطة) فريق الغرافة (الثالث بـ 27 نقطة) في 6:00 مساء بستاد عبدالله بن خليفة، وفي نفس التوقيت يحل نادي قطر (التاسع بـ 13 نقطة) ضيفا على السد (المتصدر بـ 32 نقطة)، بملعبه جاسم بن حمد، بينما تتجه الأنظار صوب ستاد الثمامة والذي يحتضن القمة الجماهيرية والتي تجمع بين العربي (الخامس بـ 18 نقطة) والريان (الرابع بـ 25 نقطة) في 8:00 مساء.



هذا، وتلقى لاعب منتخب قطر ونادي السد أكرم عفيف، «ناقة» هدية من هادي العنان الجذنة المري، تقديرا لما قدمه اللاعب خلال منافسات بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023، والتي توج بها العنابي للمرة الثانية على التوالي.



وقدم أهل الوكير ناقة «القحيدية»، وهي من أفضل الهجن القطرية، للاعب منتخب قطر أكرم عفيف، لمساهمته في قيادة العنابي للقب القاري، بالإضافة إلى حصوله على جائزتي أفضل لاعب وهداف النسخة الـ 18 بتسجيله 8 أهداف في البطولة.



من ناحية أخرى، دخل نادي الدحيل في مفاوضات جادة مع المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي من أجل إعادته مجددا لتدريب الفريق الكروي خلفا للفرنسي كريستوف غالتييه، وذلك في أعقاب تطور مستوى الفريق هذا الموسم، وابتعاده عن دائرة المنافسة على لقب الدوري القطري، حيث يحتل الدحيل المركز السادس برصيد 18، وبفارق كبير من النقاط عن المتصدر السد الذي يمتلك 32 نقطة.