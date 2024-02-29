أقام قسم العلاج الطبيعي «عيادة داخلية نساء» بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي فعاليات يوم الإرشاد الأسري في الصالة العلاجية ـ للجناح التاسع، وذلك للتوعية بدور الأسرة الفعال ومساهمتها الكبيرة في علاج مرضى التأهيل الصحي.



وقال رئيس الهيئة الطبية لمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د.جمال محمد إن هذه الفعاليات معتادة كل عام في نفس التوقيت، مبينا أن هذه الفعاليات أبرزت دور الأسرة وأهميتها الكبيرة في متابعة ومعرفة الحالة الطبية للمريض، وذلك له دور كبير في المساهمة في النتيجة النهائية لحالة المريض.



من جهتها، قالت رئيس قسم العلاج الطبيعي - نساء في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د.نفيسة كمال إن هذه الفعاليات تقام بشكل دوري كل عام بشكل جديد، وهذا العام تحدثنا عن دور الأسرة الإرشادي، والإيجابي في التعامل مع أهاليهم المرضى.



من جهتها، قالت رئيسة وحدة العيادة الداخلية ـ نساء واختصاصية العلاج الطبيعي د.جميلة الرشيدي إن الفعاليات بينت دور الأسرة في متابعة الحالة داخل المستشفى، وبعد خروجها من المستشفى، مشيرة إلى أن المريض يحتاج إلى دعم أسري سواء من الأبناء أو الإخوة أو الأم والأب.