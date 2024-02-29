في إطار تواصل جهود المنشآت الصحية على الدوام، وبمتابعة دائمة من وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن الحالات التي تعاملت معها بعض المنشآت الصحية العلاجية المناوبة خلال عطلة الاحتفال بالأعياد الوطنية، على مستوى المستشفيات العامة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، والطوارئ الطبية.



وأوضح د.السند أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق الصحية في البلاد قد استقبلت 79.412 مراجعا فقط خلال عطلة الاحتفال بالأعياد الوطنية، موزعين بواقع 11322 مراجعا لمراكز منطقة حولي الصحية، و14455 مراجعا لمراكز منطقة الفروانية الصحية، و10824 مراجعا لمراكز منطقة العاصمة الصحية، فيما بلغ مراجعو مراكز منطقة مبارك الكبير الصحية 5237 ألفا، و22837 مراجعا لمراكز منطقة الأحمدي الصحية، و14737 مراجعا لمراكز منطقة الجهراء الصحية.



وفي السياق ذاته، أوضح د.السند أن أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة ومركز صباح الأحمد للطوارئ، قد قدمت الرعاية الصحية اللازمة إلى نحو 28985 حالة خلال ذات فترة العطلة، حيث بلغ معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفى مبارك الكبير 4991 مراجعا، و2401 لقسم طوارئ المستشفى الأميري، و4433 لقسم طوارئ مستشفى العدان، و4760 لقسم طوارئ مستشفى الفروانية، و4681 لقسم طوارئ مستشفى الجهراء، و2529 مراجعا لقسم طوارئ مستشفى الصباح، و2000 مراجع لقسم طوارئ مستشفى جابر، و3190 مراجعا لمركز صباح الأحمد للطوارئ. وفي إطار هذه الجهود، أشار د.السند إلى أن إدارة الطوارئ الطبية قد تلقت 1724 بلاغا عبر غرف العمليات ومركز الاتصالات، فيما بلغ عدد الحالات المرضية المنقولة عبر سيارات الإسعاف 1223 حالة.