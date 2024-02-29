عبدالكريم العبدالله



يستعد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية قريبا لاستقبال حالات «التورم الليمفاوي» من الدرجة الأولى والثانية، بعد استكمال 4 اختصاصيي علاج طبيعي من المستشفى للبرنامج التدريبي الخاص بعلاج المرض، الذي امتد لأسبوعين تلقى الجميع من خلالها تدريبا مطولا حول علاج المرض. وجاء ذلك بعد توقيع اتفاقية مشتركة بين قسمي العلاج الطبيعي في مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية ومركز الكويت لمكافحة السرطان لتفعيل مخرجات البرنامج التدريبي الخاص بعلاج التورم الليمفاوي Complete Decongestive Therapy CDT. وقالت رئيسة قسم العلاج الطبيعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان هناء الخميس إن الاتفاقية تأتي في اطار التعاون المشترك بين أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات الحكومية، مبينة انه تم التنسيق مع رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى ابن سينا لاستقبال بعض الحالات في مركز البابطين للحروق والتجميل الذي يتبع المستشفى، حيث بادرت رئيس القسم عبير التجلي بطرح الفكرة تعزيزا للمهارات اليدوية التي تم التدريب عليها على أيدي نخبة متميزة من اختصاصيات العلاج الطبيعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان وللمساعدة في تقليص قوائم الانتظار لمرضى «التورم الليمفاوي» في مركز الكويت لمكافحة السرطان، وذلك لأن المركز يستقبل المرضى من كل المحافظات.