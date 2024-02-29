

قال مدرب مان سيتي بيب غوارديولا إن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند يحتاج إلى لاعب بإمكانات كيفن دي بروين، وإن صانع اللعب البلجيكي يحتاج أيضا إلى لاعب متحرك مثل زميله النرويجي.



وتعاون الثنائي بشكل مذهل خلال الفوز (6-2) على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليبلغ «السيتي» الدور ربع النهائي من المسابقة. وصنع دي بروين أول أربعة أهداف لزميله هالاند الذي سجل لاحقا الهدف الخامس بعد تمريرة من برناردو سيلفا، ليواصل مان سيتي مسيرته نحو الدفاع عن لقب المسابقة التي أحرزها الموسم الماضي إلى جانب أيضا لقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.



وقال غوارديولا: «أعتقد أن إيرلينغ يحتاج إلى لاعب لديه رؤية وإمكانات وكرم في العطاء. كيفن لاعب غير أناني أمام المرمى، ولو كان بوسعه مساعدته على تسجيل هدف آخر، لفعل ذلك، وكيفن يحتاج إلى تحركات إيرلينغ، وبكل تأكيد نحن ندرك مدى خطورتهما معا».



وأشاد غوارديولا أيضا بالحارس ستيفان أورتيغا بسبب إرسال التمريرات الطويلة المتقنة إلى زملائه. وقال المدرب الإسباني: «قدم ستيفان عملا رائعا أيضا في التمريرات الطويلة وليس إلى إيرلينغ فقط، بل إلى زملائه». وخرج هالاند قبل 13 دقيقة من النهاية، حيث بدا أن تركيز المدرب غوارديولا انصب على مباراة الديربي أمام مان يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.



وأكد غوارديولا أنه أراد منح الراحة لهالاند حتى يكون جاهزا لقمة «اليونايتد»، لأنها أهم من محاولة تسجيل المزيد من الأهداف أمام لوتون تاون. وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق: «ستكون مباراة يونايتد مختلفة تماما، حيث يدافع المنافس بشكل مختلف ويملك لاعبين من أصحاب الخبرة».



وسجل سداسية مان سيتي كل من هالاند «سوبر هاتريك» (3 و18 و40 و55 و58) والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (72)، في حين أحرز هدفي لوتون تاون جوردان كلارك (45 و52).



كذلك، تأهل نيوكاسل إلى الدور ربع النهائي بفوزه على بلاكبيرن روفرز من المستوى الثاني بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



وحذا حذوه ليستر سيتي بتخطيه بورنموث 1-0 بعد التمديد.