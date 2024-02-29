أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أهمية دعم الشباب العربي في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من الأنشطة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.



وقال الوزير معرفي، في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام الاجتماع الـ 47 لوزراء الشباب والرياضة العرب، إن المرحلة الراهنة التي تشهد تسارعا كبيرا تتطلب الاهتمام بالتكنولوجيا كونها تسهم في اللحاق بركب التكنولوجيا في المرحلة المقبلة والتي تتطلبها عمليات التنمية في الدول العربية كافة.



وأكد ضرورة الاهتمام والأخذ بها بعين الاعتبار بدعم الشباب وتمكينهم لإعدادهم بمستوى ثقافي وتكنولوجي عال، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية دعم كل ما يتعلق بالرياضة والتعاون العربي في الشؤون الرياضية.



وأكد حرص الكويت على دعم وتمكين الشباب، مشيرا إلى أهمية دور الشباب علميا وتكنولوجيا وثقافيا ورياضيا للنهوض بالوطن في شتى المجالات.



ولفت إلى حرص القيادة السياسية في الكويت ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وبناة الوطن.



وأوضح الوزير معرفي ان الحكومة وضعت خريطة طريق تتضمن خططا مستقبلية من شأنها دعم المبادرات الشبابية في شتى المجالات مؤكدا ان المبادرات لدعم الشباب الكويتي مازالت مستمرة في هذا الاطار.



وأضاف أن القيادة السياسية في الكويت حرصت على توجيه رسائل مباشرة لدعم الشباب في شتى المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم المتواصل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح للشباب في المجالات كافة، سواء رياضية أو تكنولوجية او ثقافية وغيرها.