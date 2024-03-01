عبدالكريم العبدالله



أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي عن توفير أحدث أجهزة التصوير الهجين المدمجة في الطب النووي بالافتتاحات الجديدة لمستشفى الفروانية ومركز الكويت لمكافحة السرطان بعد تدشين الجهاز الأول في مستشفى الجهراء الجديد، لافتا إلى انه الأول من نوعه بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.



وقال العوضي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «الطب النووي والتصوير الجزيئي.. عصر جديد» ان وجود 3 أجهزة سيضع الكويت في المرتبة الأولى في عددها بالشرق الأوسط، مشيرا إلى ان ذلك مبعث فخر واعتزاز، مؤكدا انه على ثقة بقدرات وإمكانات الكادر الطبي في النهوض بهذه الخدمة المتقدمة بالكويت لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة في تقديم الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية.



وأوضح ان العالم يبدي المزيد من الاهتمام بالمشاركة في الإصدارات العلمية المتعلقة بأحدث التقنيات والتطبيقات في مجال الطب النووي والتصوير الجزيئي، كما ان مساهمة فرق من كوادرنا الوطنية بتلك الأبحاث يبعث على الفخر، مشددا على حرص الوزارة والتزامها الدائم بمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات العلمية لهذا التخصص وتبادل الرؤى المستقبلية لتعزيز التعاون العلمي والمهني.



ولفت إلى وضوح تلك الرؤية لتشمل العلاجات النووية المتقدمة وتشكيل الفرق الطبية المتخصصة لمجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى وتطوير بيئة العمل والاستفادة من أحدث التقنيات وتسخيرها لرعاية المرضى ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد.



من جانبه، قال رئيس مجلس أقسام الطب النووي رئيس المؤتمر د.عبدالرضا اسماعيل في كلمته ان رعاية وحضور وزير الصحة للمؤتمر الذي تتواصل فعالياته على مدى 3 أيام يؤكدان الحرص والاهتمام المتواصل لتوفير أفضل الخدمات الصحية في مجال الطب النووي، مشيرا الى دعم الوزارة وحرصها على تطوير خبرات الطاقم الطبي والفني وتبادل الأفكار والمعرفة وتوفير أحدث التكنولوجيا وتطبيقاتها في مجال التشخيص والعلاج بما يجعل الكويت في المراتب الأولى بتخصص الطب النووي خليجيا وإقليميا.



وأشاد إسماعيل بما قدمه الرواد الأوائل الذين ساهموا بوضع اللبنات الأساسية لتخصص الطب النووي في الكويت وما بذلوه في بدايات التخصص منذ 60 عاما بدءا من أول تطبيق للطب النووي في الكويت باستخدام مادة اليود المشع عام 1963.



من جهتها، قالت نائبة رئيس المؤتمر د.إيمان العوضي ان انعقاد هذه اللقاءات العلمية يرسخ مبدأ المشاركة وتبادل الخبرات بين الأطباء وصولا الى توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى، وعند التحضير للمؤتمر تم الحرص على مواكبة التطور العالمي السريع في مجال الطب النووي والتصوير الجزيئي مع التركيز على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لتقديم أحدث مستويات الخدمة في أقسام الطب النووي بالكويت.



وذكرت العوضي انه تم التركيز على تطبيقات أجهزة التصوير الهجينة بإصدارها الحديث بالرنين المغناطيسي والتصوير البوزيتروني في أقسام الطب النووي بمستشفى الجهراء الجديد والفروانية الجديد ومركز الكويت لمكافحة السرطان مما يمثل تميزا للكويت على مستوى الخليج والدول العربية ودول غرب آسيا.