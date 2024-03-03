

عبدالعزيز الفضلي



تضع وزارة التربية اللمسات الاخيرة على التدقيق والمراجعة لكشوفات المعلمين المتميزين للعام الدراسي 2022/2023 والذين ستقوم بتكريمهم جريا على عادتها السنوية في يومهم العالمي. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان الوزارة ستقوم بتكريم 331 معلما ومعلمة، اضافة إلى 50 مدرسة متميزة، مشيرة إلى ان جميع الجهات التعليمية ذات الصلة ارسلت الاسماء واصبحت جاهزة باستثناء منطقة تعليمية واحدة من المتوقع ان تقوم بإرسال الاسماء خلال الاسبوع الجاري. واضافت ان التكريم يشمل معلمين ورؤساء اقسام ومديري مدارس ومديرين مساعدين وموجهين من التعليم العام والخاص والديني ومدارس التربية الخاصة.



لافتا إلى ان اجمالي عدد المكرمين من كل منطقة تعليمية يبلغ 52 و7 من التعليم الديني و8 من مدارس التربية الخاصة و4 من التعليم الخاص.



واوضحت المصادر ان هناك شروطا للاختيار لجميع الفئات لابد من توافرها ليتم الترشيح، وهي ألا تقل سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي عن أربعة أعوام دراسية بما فيها سنة الترشيح (عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد) وأن يكون المرشح حاصلا على تقويم كفاءة بتقدير امتياز عن كل السنوات الثلاث السابقة لسنة الترشيح بمعدل (95) فما فوق. (وفي حال وجود كسر يجبر لصالح المرشح) على ألا يتضمن سجل المرشح اي عقوبات قانونية في السنوات الثلاث السابقة لسنة الترشيح ما لم يكن قد تم محوها قانونيا، وألا يكون المرشح قد حصل على أي من الإجازات تزيد عن خمسة عشر يوما) من بداية العام الدراسي وحتى نهاية فترة الترشيح (نهاية شهر ابريل)، لافتة إلى انه لا تحتسب إجازات (الوضع - العدة - التعزية ـ الحج، وألا يكون المرشح قد سبق تكريمه بنفس المسمى الوظيفي في اليوم العالمي للمعلم في الأعوام السابقة.