سامح عبدالحفيظ - فرحان الشمري



بصدور مرسوم دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 يوم الخميس 4 أبريل المقبل، تبدأ غدا الاثنين الإدارة العامة لشؤون الانتخابات عملية تسجيل المرشحين التي ستستمر لمدة 10 أيام متتالية تنتهي الأربعاء 13 الجاري بما فيها أيام العطل الرسمية.

وفي هذا الإطار، انتهت وزارة الداخلية من وضع اللمسات النهائية لاستقبال الراغبين في الترشح في الدوائر الانتخابية الخمس.

وكما جرت العادة استعدت إدارة شؤون الانتخابات على أكمل وجه من خلال الجاهزية الميدانية والفنية، إذ تم وضع جهاز لسحب تذكرة انتظار لطالبي الترشح وشاشات عرض ورقم المكتب الذي سيقوم باستقبال الطلب، بالإضافة إلى شاشة تسجل تلقائيا أحدث المترشحين المتقدمين يوميا ودوائرهم الانتخابية مع تجهيز منصة إعلامية لإدلاء المرشحين بالتصريحات الصحافية بعد الانتهاء من عملية التسجيل.

ويقصد المرشحون غدا إدارة شؤون الانتخابات لتسلم طلب الترشح الذي أعد لهذا الغرض، وسيقوم طالب الترشح بكتابة البيانات بنفسه مع دفع مبلغ التأمين.

ونص مرسوم الدعوة على التالي: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة».

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:



يدعى الناخبون الى انتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024.