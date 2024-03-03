يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة اليوم مباراتين ضمن منافسات الدور التمهيدي بكأس الاتحاد، حيث يلتقي العربي مع التضامن في الـ 5:15 مساء، والشباب مع الساحل في الـ 7:15 مساء. وفي السياق ذاته، فاز اليرموك على الصليبخات 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس في افتتاح البطولة.



وفي اطار متصل توج الكويت بلقب كأس الاتحاد تحت 19 سنة بعد فوزه على العربي 3-1 في النهائي الذي أقيم مساء أول من أمس على صالة الاتحاد في مقره بضاحية صباح السالم بمجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما احتل القادسية المركز الثالث بعد الفوز على كاظمة بنفس النتيجة.



وعقب المباراة النهائية قام عضو مجلس إدارة الاتحاد نايف الفيلكاوي ومدير اللعبة بنادي الكويت مصلح الرشيدي، ومدير اللعبة في العربي حسين الرومي، ومدير اللعبة في القادسية جابر النبهان بتسليم كأس البطولة وتقديم الميداليات للفرق المتوجة.