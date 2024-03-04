القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن أنه سيتم غدا إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأحد 25/2/2024، وطبقا لشرائح المساحات (276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2)، بنطاق جمعية الأمل «سابقا».



وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة العاشرة صباحا في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، لافتا إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.



إلى ذلك، أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى، مسلسل رقم (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/3/2024، حتى يوم الإثنين الموافق 25/3/2023، في مواعيد محددة.



وأوضح م.عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 150، يوم الأحد 10/3/2024، ووحدات العمارة رقم 151، يوم الإثنين 11/3/2024، ووحدات العمارة رقم 152، يوم الثلاثاء 12/3/2024، ووحدات العمارة رقم 153، يوم الأربعاء 13/3/2024.



وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 177، يوم الأحد 17/3/2024، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الإثنين 18/3/2024، ووحدات العمارة رقم 179، يوم الثلاثاء 19/3/2024، ووحدات العمارة رقم 180، يوم الأربعاء 20/3/2024، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الخميس 21/3/2024.



وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 173، يوم الأحد 24/3/2024، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الإثنين 25/3/2024، وأنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، وتسلم خطاب للموقع لمعاينة وتسلم الوحدة.



وفي سياق متصل، تابع م.عبدالرؤوف الغيطي، أعمال الطرق، والمرافق، والكهرباء، والزراعة، بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة، مشددا على القائمين على المشروعات بضرورة دفع الأعمال الجاري تنفيذها، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة.