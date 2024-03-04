لأول مرة منذ العام 2016 يجد الوداد البيضاوي المغربي نفسه خارج الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، إذ لم يكن كافيا فوزه على ضيفه أسيك ميموزا العاجي متصدر المجموعة الثانية 1-0، حيث آلت البطاقة الثانية إلى سيمبا التنزاني الفائز على ضيفه ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني 6-0.



وتصدر ميموزا برصيد 10 نقاط، أمام سيمبا بـ9 نقاط والذي تفوق على الوداد بفارق المواجهتين المباشرتين (فاز الوداد ذهابا 1-0، وخسر إيابا 0-2)، وجوانينغ رابعا بـ4 نقاط.



ودفع الوداد ثمن عدم الاستقرار الفني مع تبديل المدرب عادل رمزي بالتونسي فوزي البنزرتي، كما أحدث اعتقال رئيس النادي سعيد الناصيري للاشتباه في تورطه في قضية ضخمة لتهريب المخدرات، خضة على مستوى الفريق، إذ لم ترتق النتائج في الأشهر الأخيرة إلى مستوى تطلعات جماهيره، لا محليا ولا قاريا.



ولاقى «وداد الأمة» صعوبة في تحقيق الفوز بالرغم من خوض الفريق الزائر اللقاء بتشكيلة احتياطية إلى نحو كبير، حيث افتقد إلى الفاعلية أمام المرمى العاجي، فيما اعتمد لاعبو أسيك على المرتدات، التي كانت خطرة. وسجل هدف الوداد منتصر لحتيمي من تسديدة صاروخية (19). وأهدر الفريق العاجي ركلة جزاء سددها بيرتي سوليمان وتصدى لها الحارس المهدي مفتاح (73). وتابع الوداد اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد ظهيره بدر كدارين (84).



وفي العاصمة التنزانية (دار السلام)، أكرم سيمبا وفادة غالاكسي بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها البوروندي سعيدي نتيبازونكيا (7) والغامبي با عمر جوب (14) ودينيس كيبو (22) والزامبي كلاتوس شاما (76) وكينيدي جوما (86) والكونغولي الديمقراطي فابريس نغوما (89).



وأطاح الترجي التونسي بضيفه الهلال السوداني بعدما هزمه بهدف نظيف على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وبالتالي ثأر لخسارته ذهابا 1-3.



ويدين فريق «باب سويقة» إلى لاعبه الدولي ياسين مرياح الذي ترجم أفضلية فريقه لتقدم في منتصف الشوط الأول برأسية قوية اثر عرضية من البرازيلي يان ساس (23).



وفي المجموعة ذاتها، تغلب بترو أتلتيكو الأنغولي على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدفين سجلهما جوناثان تورو (38) وجواو ديوغو (71).



وحافظ بيترو أتلتيكو على الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل 11 للترجي وجاء الهلال ثالثا بـ5 نقاط والنجم الساحلي رابعا بـ 4 نقاط.



وتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مجموعته الأولى، بفوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1-0، فيما أنهى بيراميدز المصري مشواره في المركز الأخير بتعادله مع ضيفه نواذيبو الموريتاني 2-2 في الجولة السادسة الأخيرة.



ورفع ماميلودي، حامل لقب 2016 والنسخة الأولى من الدوري الإفريقي، رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 لمازيمبي حامل اللقب 5 مرات آخرها في 2015، فيما اكتفى نواذيبو وبيراميدز بـ 5 نقاط في مشاركتهما الأولى.



وبهدف الناميبي بيتر شالوليلي من ركلة جزاء (38) على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا، ثأر ماميلودي لخسارته ذهابا 0-1 أمام مازيمبي.



وفي المباراة الثانية على ملعب الدفاع الجوي، سجل لنواذيبو مولاي أحمد خليل «بسام» بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء مستثمرا تمريرة من محمد العبد (64) والبديل عيسى مبارك (82)، ولبيراميدز الذي تذيل المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين، الكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي (73 و90+2).



وسيطر لاعبو بيراميدز على أغلب فترات المباراة وأهدر مهاجموه ماييلي ومصطفى فتحي وابراهيم عادل والبديل رمضان صبحي فرصا عدة كانت كفيلة بتغيير النتيجة، فيما استغل لاعبو نواذيبو تواضع مستوى دفاع أصحاب الأرض وأخطاء الحارس أحمد الشناوي في إحراز هدفين.