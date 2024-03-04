نمر الصباح: الوزارة ماضية في تنمية قطاع النفط والغاز داخل الكويت

وضع إستراتيجية وزارة النفط الخمسية خلال الفترة من 2024 حتى 2028



ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي اجتماعا مع قياديي وزارة النفط لاستعراض إنجازات الوزارة وأهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال 2023 وخطط العمل خلال العام الحالي، وذلك في مبنى وزارة النفط أمس بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات في الوزارة، وبحضور مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي الشيخة تماضر خالد الأحمد.



وذكرت وزارة النفط انه تم استعراض الجهود التي تقوم بها اللجنة المشتركة الكويتية ـ السعودية واستمرار التنسيق الفعال والمستمر بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين لضمان تحقيق التعاون المشترك بالحقول الحدودية في كل من الخفجي والوفرة، فضلا عن تشكيل وتسمية أعضاء فريق عمل مشترك يضم عددا من الجهات الرسمية بالدولة لمتابعة وتنفيذ تطوير حقل الدرة.



وقالت وزارة النفط، في بيان صحافي، إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي استمع إلى عرض قدمه وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح شدد خلاله على أن الوزارة ماضية في تطوير أعمالها وتوجيه جهودها نحو تحقيق نتائج أكثر من إيجابية تتعلق بتنمية قطاع النفط والغاز داخل الكويت، ولذلك تم العمل على وضع استراتيجية وزارة النفط الخمسية للفترة من 2024 وحتى 2028.



وقال الشيخ نمر الصباح، خلال العرض، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط دعم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في إدارة العمليات النفطية بما يزيد من الكفاءة والفعالية والمساهمة في توفير بيئة عمل تحفيزية للابتكار لمواجهة التحديات في القطاع النفطي، فضلا عن الارتقاء بالمهام الإشرافية والفنية التي تقوم بها الوزارة والمرتبطة بالأعمال الخاصة بالآبار التطويرية والاستكشافية والأمن والسلامة.



وأضافت أنه تم عرض الخطوات التي قامت بها وزارة النفط في إبراز المكانة الدولية للكويت في مجال النفط والطاقة، وذلك من خلال إعداد أوراق العمل والبحوث الفنية ذات الصلة في أنشطة الحفر والإنتاج النفطي والبيئة، حيث ترأست الوزارة الاجتماع التنسيقي لمجلس البترول العالمي في لندن وفوز الكويت للمرة الأولى بعدد 4 مقاعد مجتمعة في المجلس التنفيذي.



وأشار إلى أنه تم استعراض المساهمات الفاعلة في الحفاظ على البيئة وتغيرات المناخ والتي توجت جهودها بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة ومنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الوزارة، والتنسيق المباشر مع شركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة بهدف ربط محطات جودة الهواء الخاصة بالمنصة الإلكترونية الفنية المستحدثة بالوزارة لتسهيل الوصول إلى البيانات البيئية.



وقال البيان ان مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي الشيخة تماضر الخالد استعرضت جهود الإدارة والمتمثلة في تنفيذ جائزة الوزارة للتحول الرقمي (هاكاثون) ـ النسخة الثانية والتي تهدف إلى تبني الأفكار والحلول التكنولوجية لإنشاء برامج نفطية رقمية متطورة وذلك بالتعاون مع شركة SLB العالمية، بالإضافة إلى جائزة النفط «تبتكر 2» والتي لاقت اهتماما واسعا من العاملين والمشاركة في ابتكار أفكار خلاقة وبناءة لتطوير الصناعة النفطية والتي نتج عنها مشاريع نفطية واعدة أبرزها مشروع «الداش بورد» ومشروع المسار التدريبي ومشروع تطوير مقر وزارة النفط بالأحمدي.



وذكرت الشيخة تماضر الخالد ان إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي شاركت في عضوية اللجنة المتخصصة المعنية بالنظر في تطوير أعمال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وإعادة هيكلتها، كما عملت الإدارة على تطوير موقع الوزارة الإلكتروني بما يخدم زوار الموقع وتوفير أفضل الخدمات والبيانات والمعلومات على الموقع خصوصا فيما يتعلق بالثقافة البترولية.



واستعرضت الإدارة كذلك الجهود التي قامت بها في تحديث استراتيجية الوزارة الخمسية (2028 ـ 2024) ابتداء من توقيع مذكرة تعاون مع المعهد العربي للتخطيط وتشكيل فريق عمل الاستراتيجية من وزارة والنفط والمعهد ووضع تصورات الخطة التنفيذية السنوية بجانب تطوير رؤية ورسالة الوزارة وعقد العديد من الاجتماعات لوضع محاور الاستراتيجية والأهداف والتطلعات ومؤشرات القياس.



نوف.. مذيعة افتراضية بالوزارة



استعرضت إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي المشاركات المجتمعية والارتقاء بالوعي الثقافي والوظيفي والذي تمثل في إصدار كتابين بالذكاء الاصطناعي كتابة وصوتا باستخدام صوت المذيعة الافتراضية الخاصة بالوزارة «نوف»، وهما كتاب المرأة في القطاع النفطي والأوائل، وتنظيم عشرات الحلقات النقاشية التي تغطي مجالات متعددة في الصناعة النفطية والتثقيفية والاجتماعية والدينية، وإصدار مجلة وزارة النفط إلكترونيا، بالإضافة إلى وضع استراتيجية حديثة مختصة بالإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي تتماشى مع آخر المستجدات والأحداث الإقليمية والعالمية.



الوزير يشيد بمساعي «النفط»



عقب الاجتماع، أثنى الوزير على الجهود التي قامت بها البرامج والإدارات المختلفة في وزارة النفط، مشيدا بالدور البارز الذي تضطلع به الوزارة من جهود ومساع مقدرة في دعم كل مسارات العمل الوطني والتنموي والارتقاء بها نحو تحقيق المزيد من التقدم والنماء لاستمرار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، كما أثنى الوزير على جهود موظفي الوزارة لما أظهروه من كفاءة ومسؤولية وحرص في تنفيذ الأعمال.





