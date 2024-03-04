أحمد مغربي



أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية تغييرات تنظيمية بناء على مذكرة التفاهم المؤرخة في 29 فبراير 2024 الموقعة بين الطرفين بتعيين 6 مديرين، وجاءت تلك التغييرات نظرا لانتهاء فترة رئاسة الشركة الكويتية لنفط الخليج لعمليات الوفرة المشتركة بتاريخ 31 يناير 2024 وفقا للتعميم فإن التغييرات جاءت كالتالي:



1 - يصبح مساعد فوزي المزيد - مديرا لمجموعة مرافق المشاريع الهندسية.



2 - يصبح قائد بدر بوعركي - مديرا لمجموعة الخدمات المساندة.



3 - يصبح محمد فهد الدوسري - مديرا لدائرة مرفأ تصدير النفط.



4 - يصبح سامي سعود بوحليم - مديرا لمجموعة العمليات.



5 - يصبح مهدي مرزوق الصليع - مديرا لمجموعة التوريدات.



6 - يصبح جلال خلف الشمري - مديرا لمجموعة تطوير الكفاءات التشغيلية.



7 - يعين مدير مجموعة الإطفاء والأمن والصحة والسلامة والبيئة في وقت لاحق.



8 - يعين مدير مجموعة تطوير الحقول في وقت لاحق.



9 - يعين مدير مجموعة الغمر بالبخار التجريبي في وقت لاحق.